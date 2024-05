»Berufsverbote wegen Gesellschaftskritik? Wie Hochschulen und Kultusministerien kritische Bildung und WissenschaftlerInnen ausschließen«. Dem Lehramtsstudenten Luca aus Hessen wird wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf einen Polizisten der Antritt des Referendariats verweigert. Zuvor untersagte die TU München die Anstellung des Geographen Benjamin Ruß mit der Begründung, er strebe einen »Systemwechsel« an. Bei der Veranstaltung werden beide Betroffenen berichten. Donnerstag, 30.5., 18.30 Uhr. Ort: Uni Hamburg, Geomatikum, Hörsaal H6, Bundesstr. 55, Hamburg

»Die Zukunft der Europäischen Union zwischen Aufrüstung und Diplomatie«. Vortrag von Michael von der Schulenburg, ehemaliger Assistant Secretary General der UN. Während sich im US-Establishment Rufe nach Verhandlungen mit Russland verdichten, geht die EU den umgekehrten Weg. Donnerstag, 30.5., 18 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Bahnhofsplatz 22–28, Bremen

»›Hitler=Krieg‹ – Widerstand gegen den Faschismus in Stuttgart«. Vortrag und Ausstellung. Am 14. März 1935 malte der damals 17jährige Schriftsetzerlehrling Hans Gasparitsch neben »Rotfront« die Parole »Hitler=Krieg« an ein Denkmal. Diese Aktion war Teil der Aktivitäten der Gruppe G. Einige ihrer Mitglieder, darunter auch Hans Gasparitsch, wurden in der Folge verhaftet. Dienstag, 4.6., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Stadtteilzentrum Gasparitsch, Rotenbergstraße 125, Stuttgart