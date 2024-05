Rehman Asad/NurPhoto/imago

Beim Durchzug des Wirbelsturms »Remal« sind in den südasiatischen Ländern Bangladesch und Indien in den vergangenen Tagen mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Bevor der Zyklon in der Nacht zum Montag in Indien und Bangladesch auf Land traf, waren in den Küstengebieten Hunderttausende Menschen zur Sicherheit in Notunterkünften untergebracht worden. Der Sturm brachte starken Niederschlag, der Straßen auch in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka (Foto) überschwemmte. Bäume und Strommasten fielen um, und viele einfache Häuser wurden beschädigt. (dpa/jW)