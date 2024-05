Besetzer verlassen Gebäude der Berliner Humboldt-Universität

Soeren Stache/dpa Propalästinensische Besetzer des Instituts für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität (HU) verlassen mit Polizeibegleitung das Gebäude (23.5.2024)

Berlin. Eine Gruppe propalästinensischer Aktivistinnen und Aktivisten hat am Donnerstag abend ein seit Mittwoch besetztes Gebäude der Berliner Humboldt-Universität verlassen. Sie wurden dabei von Mitgliedern der Universitätsleitung begleitet, wie auf Videos von Teilnehmenden im Internet zu sehen war. Zuvor hatte es erneut Gespräche der Universitätsleitung mit den Demonstrierenden gegeben.

Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal hatte die Besetzung zunächst geduldet, aber zu deren Ende bis spätestens Donnerstag 18.00 Uhr aufgefordert.

Die Polizei hatte am Nachmittag mitgeteilt, den Demonstrierenden sei ein neues Versammlungsgelände in etwas größerer Entfernung von den Uni-Gebäuden zugewiesen worden. Einige Demonstrierende vor dem besetzten Gebäude seien dorthin abgedrängt worden, teils unter Anwendung von Zwang.

Das Gebäude war bereits am Mittwoch besetzt worden. In Verbindung mit der Protestaktion wurden laut Polizei am ersten Tag der Besetzung 23 propalästinensische Demonstrierende vorübergehend festgenommen und 25 Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Donnerstag abend teilte die Polizei auf dem Portal X mit, dass sie eine Bestätigung der Humboldt-Universität erhalten habe, das besetze Institut notfalls zu räumen. (AFP/dpa/jW)