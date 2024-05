Myanmarische Rebellen erobern Junta-Lager nahe Myitkyina

REUTERS/Ann Wang Unterkunft für Binnenflüchtlinge in Myitkyina

Myanmar. Nahe Myitkyina, der Hauptstadt des Kachin-Staats in Birma, haben Junta-Streitkräfte bei Gegenangriffen sechs Zivilisten getötet und 19 Personen verletzt, berichteten Anwohner gegenüber Radio Free Asia. Aufständische der ethnischen Minderheit der Kachin hätten ein Militärlager der Junta im Norden Myanmars erobert, wodurch sie auch die Kontrolle über eine wichtige Handelsroute an der chinesischen Grenze erlangt haben, sagte ein Sprecher der Rebellengruppe am Mittwoch gegenüber Radio Free Asia. Die »Kachin Independence Army« (KIA) ist eine der mächtigsten Aufständischen in Myanmar und hat in den letzten Wochen mit der Eroberung von acht Städten im Kachin-Staat und im nördlichen Shan-Staat ihren Feldzug fortgesetzt. Am Dienstagabend häten Kachin-Kämpfer die Kontrolle über einen Infanteriebataillonsstützpunkt der Junta in der Gemeinde Waingmaw übernommen, sagte Oberst Naw Bu, Informationsoffizier der Kachin Independence Army. Die Kachin-Streitkräfte sind eine von mehreren bewaffneten Truppen, die in letzter Zeit erhebliche Erfolge gegen die Streitkräfte der Junta erzielt haben und damit bewaffneten Widerstand gegen die Militärherrschaft ausüben. (jW)