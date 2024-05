Urteil: Entlassung wegen nicht-roter Arbeitshose rechtens

Jens Büttner/dpa Bosse und Gerichte bestimmen, was Arbeiter tragen müssen. (Symbolbild, Rostock, 23.6.2011)

Düsseldorf. Einem Industriearbeiter ist zu Recht gekündigt worden, nachdem dieser sich geweigert hatte, eine rote Arbeitshose zu tragen. Das hat das Landgericht Düsseldorf am Dienstag entschieden. Dem Monteur, der in seinem Betrieb unter anderem mit Kappsägen und Akkubohrern gearbeitet hatte, war entlassen worden, nachdem er trotz gegenteiliger Aufforderungen und Abmahnungen mehrmals in einer schwarzen Hose zur Arbeit erschienen war, wie das Gericht berichtete. Teil der Kleiderordnung sei eine rote Arbeitshose gewesen. Die möge er aber nicht, hatte der Mann unter anderem argumentiert. Zuvor hatte das Arbeitsgericht Solingen in erster Instanz entsprechend entschieden, wogegen der Arbeiter Berufung einlegte.

Das Unternehmen dürfe Rot als Farbe der Arbeitsschutzhose vorschreiben, erklärte das Landesarbeitsgericht in einer Mitteilung. Dafür gebe es sachliche Gründe, unter anderem die Arbeitssicherheit. Der Mann habe auch in Produktionsbereichen gearbeitet, in denen Gabelstapler gefahren seien. Rot als Signalfarbe zu wählen, sei rechtens. Auch im restlichen Produktionsbereich erhöhe die Farbe die Sichtbarkeit. Zudem gehe es um ein einheitliches Auftreten des Unternehmens.

Der Kläger habe die rote Hose auch jahrelang getragen, erklärte das Landesarbeitsgericht. Sein aktuelles ästhetisches Empfinden genüge nicht, um zu einem anderen Urteil zu gelangen. Die gegen die Kündigung erhobene Kündigungsschutzklage blieb damit abermals erfolglos. Eine Revision ließ das Landesarbeitsgericht nach eigenen Angaben nicht zu. (dpa/jW)