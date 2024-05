Hochwassergefahr im Saarland: Gebäude in Saarbrücken evakuiert

Harald Tittel/dpa Land unter am Freitag in der Fischbachstraße in Saarbrücken

Saarbrücken. Nach stundenlangem teils starkem Regen herrscht im Saarland nach Angaben des Hochwassermeldezentrums derzeit eine extreme Hochwassergefahr. Es handele sich um ein Hochwasserereignis, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken mit. Es könne zur Überflutung bebauter Gebiete in größerem Umfang sowie zur Flutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen kommen.

Die Stadt Saarbrücken hat wegen starker Regenfälle eine Großschadenslage ausgerufen. Es komme gebietsweise zu Überflutungen, teilte die Stadt am Freitag nachmittag mit. Nach der aktuellen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts bestehe große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände. Außerdem sei es möglich, dass Gebiete von Wassermassen eingeschlossen oder unpassierbar würden. Auch Erdrutsche seien möglich. Mehrere Gebäude im Stadtgebiet mussten evakuiert werden. Die Stadt richtete ein Bürgertelefon für Menschen ein, die einen Platz in einem der geschaffenen Ausweichquartiere benötigten.

Die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar steigen derzeit weiter an. An vielen Stellen sei die Meldehöhe 3 und teils sogar 4 überschritten worden, hieß es vom Landesamt. Erst zum Tageswechsel wird mit fallenden oder stagnierenden Wasserständen gerechnet.

Auch das Landespolizeipräsidium Saarbrücken erklärte am Abend, es könne keine Entwarnung gegeben werden. Die Zahl der Einsätze wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume werde nicht mehr gezählt. Zum Glück gebe es bisher keine Verletzten oder Vermissten. Der Deutsche Wetterdienst kündigte bis in die Nacht zum Samstag vor allem in den Gebieten westlich des Rheins ergiebigen Dauerregen an. Danach soll der Regen langsam nachlassen. (dpa/jW)