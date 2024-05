Mexiko: Linke Bürgermeisterkandidatin getötet

Juan Moreno/Reuters Blutiger Wahlkampf: In Mexiko wurden seit September schon rund 30 Kandidaten ermordet (San Miguel Octopan, 1.4.2024)

La Concordia. In dem von Gewalt geprägten Wahlkampf in Mexiko sind eine Bürgermeisterkandidatin und fünf weitere Menschen getötet worden. Nur zwei Wochen vor den landesweiten Wahlen in dem lateinamerikanischen Land wurde die Kandidatin für das lokale Amt in der Gemeinde La Concordia, Lucero López, im südlichen Bundesstaat Chiapas ermordet, wie Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag mitteilte. Rund 30 Politiker und Politikerinnen, die vor allem auf lokaler Ebene kandidierten, wurden laut der Beratungsfirma Integralia seit Beginn der Bewerbungen für die Ämter im September getötet.

Die 28jährige López von der linken Regionalpartei Partido Popular Chiapaneco (PPCH) wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft während einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen. Medien berichteten hingegen, sie und ihr Team seien an einer Tankstelle nach dem Wahlkampfauftritt beschossen worden. Der PPCH ist für die am 2. Juni stattfindenden Wahlen ein Bündnis mit der Regierungspartei Morena, der Arbeitspartei und der Grünen Partei eingegangen. (dpa/jW)