Andrew Medichini/AP/dpa Traditionelle Bummelfahrt: Das Peloton um Tadej Pogačar rollt durch Rom (26.5.2024)

Am Sonntag war es endlich amtlich: Wie seit Monaten allseits erwartet, stand Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bei der Abschlussfeier des 107. Giro d’Italia als Gesamtsieger auf dem Podium. Nachdem der Slowene das Rosa Trikot auf der zweiten Etappe erobert hatte, war seine Position nie gefährdet. Zum Schluss betrug der Vorsprung des Führenden 9:56 Minuten – und war damit so hoch wie zuletzt 1965. Über Rang zwei durfte sich der 28jährige Kolumbianer Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe) trotzdem vorbehaltlos freuen, denn es war sein bisher bestes Ergebnis bei einer großen Landesrundfahrt. Mit weiteren 28 Sekunden Abstand wiederum war der Brite ­Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) einen Tag nach seinem 38. Geburtstag der älteste Fahrer, der je bei einer Grand Tour einen Podiumsplatz erreichte.

Nachdem die Schlussetappe durch Rom traditionsgemäß als feierliche Bummelfahrt begonnen hatte, wurde der obligatorische Massensprint von Tim Merlier (Soudal Quick-Step) gewonnen. Dabei schlug der 31jährige Belgier, wie schon auf dem dritten und 18. Tagesabschnitt, Jonathan ­Milan (Lidl-Trek). Dass der Italiener am Sonntag überhaupt um den Sieg kämpfen konnte, war freilich beeindruckend genug, da er neun Kilometer vorm Ziel noch durch eine Panne aufgehalten worden war. Schon vorher hatte der 23jährige, der ebenfalls drei Tagessiege verbuchen konnte, im zweiten Jahr in Folge als Gewinner der Punktewertung festgestanden. Sein ein Jahr jüngerer Landsmann Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) sicherte sich derweil als Gesamtfünfter bei seiner ersten Giro-Teilnahme das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers.

Für diese Wertung war Pogačar ein paar Monate zu alt. Bei seinem Giro-Debüt strich der 25jährige aber nebenbei das blaue Bergtrikot ein, und häufte sechs Tageserfolge an – was seit 1994 keinem anderen Klassementfahrer bei einer Grand Tour gelungen war. Als am Sonnabend in den Dolomiten gleich zweimal der berühmte Monte Grappa zu überqueren war, ­verbuchte er den letzten dieser Etappensiege, nachdem er zu Beginn der letzten Rennwoche, am Dienstag, schon in Santa Cristina Valgardena siegreich den Schlussanstieg bewältigt hatte.

Angesichts dieser Dominanz ­konnte man froh sein, dass seine Mannschaft immerhin an zwei Tagen noch einmal Ausreißern das Feld überließ. Dabei krönte am Mittwoch das 22jährige deutsche Talent Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) mit seinem ersten Profisieg bei der Bergankunft am Passo Brocon ein fulminantes Grand-Tour-Debüt, zu dem auch zwei dritte Etappenplätze gehörten. Zwei Tage später schlug dagegen der 29jährige Italiener Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) auf einem hügeligen Tagesabschnitt den anderen Mitgliedern einer Flucht­gruppe ein Schnippchen, indem er in einer Abfahrt trotz regennasser Straße frühzeitig solo wegfuhr.

Nasskaltes Wetter hatte bereits den Beginn der Woche geprägt und am Dienstag noch vor dem Start ein Kräftemessen veranlasst, dessen Bedeutung übers Sportliche hinausging: Drohende Lawinengefahr hatte längst die Streichung des Stilfserjochs aus dem Programm erzwungen. Nun war klar, dass bei Schneefall auch die ersatzweise anberaumte Überquerung des Umbrailpasses unmöglich war. Deshalb hatten die Fahrer am Montag, in einer Abstimmung ihrer Gewerkschaft CPA, die Verlagerung des Etappenstarts ins Tal gefordert – eine Position, die von der Vereinigung der Rennstallbesitzer, AIGCP, geteilt wurde. Mutmaßlich aus Rücksicht auf die Gebühren, die jeder Startort dem Veranstalter RCS zahlt, wollte der das Peloton aber offenbar partout nötigen, das Rennen wie vorgesehen auf knapp 1.900 Metern Höhe in Livigno zu beginnen – und sei es unter neutralisierten Bedingungen. Das Ergebnis der Hinhaltetaktik war, dass die offizielle Startzeit ohne eine Erklärung von RCS verstrich, bevor das Medienunternehmen endlich gegenüber den offenbar streikbereiten Sportlern klein beigab. Der Radsportweltverband UCI zog sich derweil auf die Position zurück, dass er zwar mit dem »Extremwetterprotokoll« die Regeln setze, deren Umsetzung aber den Rennveranstaltern obliege. Ein britischer TV-Reporter munkelte während der auf 118 Kilometer verkürzten Etappe am Dienstag von »Erpressung«, die ein Giro-Sponsor, der zugleich auch eine einzelne Mannschaft sponsert, gegenüber Letzterer versucht habe.

Das spiegelt die Machtverhältnisse in dem Sport, in dem wiederum niemand mächtiger ist als der Organisator der Tour de France, ASO. Ob die Fahrer ihm gegenüber ebenfalls eine vereinte Front aufrechterhalten könnten, sei dahingestellt.