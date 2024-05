Wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lässt der Kapellmeister des Kölner Gürzenich-Orchesters, François-Xavier Roth, seine Arbeit vorerst ruhen. Damit soll eine externe Untersuchung ermöglicht werden. Das teilte Stefan Englert, geschäftsführender Direktor des Gürzenich-Orchesters, am Freitag mit. Roth hatte in einer Erklärung an das Orchester das Versenden »unangemessener Textnachrichten« eingeräumt und sich entschuldigt. Die Vorwürfe waren von der französischen Zeitung Le Canard enchaîné enthüllt worden. (dpa/jW)