Der österreichische Schriftsteller Walter Kappacher ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 85 Jahren in Salzburg, wie sein Verlag bestätigte. Kappacher wurde 1938 ebenda geboren. Zunächst machte er eine Ausbildung zum Motorradmechaniker, später arbeitete er in Reisebüros. Erst mit 40 konnte er von seiner schriftstellerischen Arbeit leben. 2009 erhielt er den Georg-Büchner-Preis für seine Erzählungen, in denen für die Jury »die Stille hörbar wird und uns in ihren Bann zieht; für seine hochmusikalische, feinst komponierte und trotzdem gelassene, gleichsam atmende Prosa«. (dpa/jW)