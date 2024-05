Er schrieb Klassiker, unter anderem für die Walt-Disney-Filme »Mary Poppins« (1964) und »Das Dschungelbuch« (1967): Im Alter von 95 Jahren ist am Sonnabend in Beverly Hills der Songschreiber Richard Sherman gestorben. Das teilte die Walt Disney Company am Sonntag mit. Zusammen mit seinem 2012 gestorbenen älteren Bruder Robert schrieb Richard Sherman Hunderte Lieder für Kino- und Fernsehfilme. Er gewann zwei Oscars und drei Grammys. Hierzulande am bekanntesten ist sein Song »Ich wär’ so gern wie du« (I Wanna Be Like You) für »Das Dschungelbuch«. (dpa/jW)