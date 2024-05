Die Autorin Sivan Ben Yishai hat zum zweiten Mal den renommierten Mülheimer Dramatikpreis gewonnen. Die Jury ehrte am späten Samstag abend ihr Stück »Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert«. Das Stück sei ein »knapp, elegant und treffend« geschriebener »großer Anklagetext«, lobte die Jury in ihrer traditionell öffentlichen Sitzung. Die 1978 in Israel geborene Dramatikerin hat den Klassiker »Nora« von Henrik Ibsen gegen den Strich gebürstet: Die Nebenfiguren begehren auf, fordern mehr Text und mehr Geld. Damit beweise Ben Yishai ihren »genialen Riecher für böse Drehs«, lobten die Jurymitglieder. (dpa/jW)