Bridgeman Images/IMAGO Dmitri Schostakowitsch 1941 in Leningrad

Eine Zeitlang schien es, als würde Schostakowitschs Sinfonie Nr. 7 C-Dur op. 60 in Deutschland dem Ukraine-Krieg zum Opfer fallen. Eine sowjetische Sinfonie von 1941, die die Verteidigung Leningrads und den Kampf gegen den Faschismus zum Thema hat? Das erschien zum Beispiel den Verantwortlichen im Konzerthaus Berlin kurz nach der Ausweitung der Kämpfe in der Ukraine im Februar 2022 als anstößig. Sie ersetzten das Werk durch die weniger heikle 5. Sinfonie.

Inzwischen aber ist die »Leningrader Sinfonie« in die Konzertsäle zurückgekehrt. Die Veranstalter sind da zurechnungsfähiger als jene Politiker, die zum Jahrestag der Befreiung am 9. Mai ihre Polizisten auf sowjetische Symbole ansetzten. Das Programmheft der Berliner Philharmoniker benennt die Probleme, denen Schostakowitsch in der Stalinzeit ausgesetzt war. Es stellt indes die Sinfonie korrekt als Werk dar, das seinen Beitrag zur Verteidigung im Krieg darstellt, und verzichtet auf die gängig gewordene, bequeme Umdeutung, es gehe ganz allgemein gegen den Totalitarismus. Achtzig Jahre nach der Befreiung Leningrads von der deutschen Blockade benennt das Heft auch die Million Hungertote, die der Belagerung zum Opfer gefallen sind.

Das Werk war für den Moment konzipiert. Schostakowitsch beendete es nach seiner Evakuierung aus seiner Heimatstadt. Auf die Uraufführung in Kuibyschew folgte im August 1942 die Leningrader Erstaufführung durch ein Notorchester, das mit Sonderrationen Kraft für das umfangreiche Werk gesammelt hatte. Als Zeichen des Widerstands wurde das Konzert über Lautsprecher nicht nur stadtweit, sondern bis in die Schützengräben der deutschen Belagerer übertragen. Bald darauf erklang das Werk in Großbritannien und den USA und befestigte das konfliktbeladene Antinazibündnis.

Damit einher geht ein Pathos, das den unmittelbar Beteiligten einleuchtet, aber aus der Distanz befremdlich wirken kann. Das Programmheft zitiert aus dem US-Nachrichtenmagazin Time, in dem im Juli 1942 zu lesen war, die Formlosigkeit der Sinfonie entspreche den strukturlosen russischen Massen im Krieg. Diese Äußerung belegt den damaligen Rassismus auch bei Alliierten und ist zudem musikalisch Unfug – die Sinfonie weist eine klare und nachvollziehbare Gliederung auf. Allerdings verweist sie auf ein tatsächliches Problem: Schostakowitsch hat die musikalische Zeit auf große Strecken konzipiert. Seine mit Abstand längste Sinfonie aufzuführen, ist darum nicht einfach.

Yannick Nézet-Séguin wendet verschiedene Methoden an, die Zeit zu strukturieren. An mehreren Stellen komponiert Schostakowitsch Zusammenballungen, die Kriegslärm musikalisch nachahmen. Nézet-Séguin gelingt es zusammen mit dem Orchester, die Lautstärken genau abzustufen und so anstelle eines dauernden Getöses die tatsächlichen Kulminationspunkte herauszustellen. Ebenso gelungen ist die Arbeit am instrumentalen Detail. Viele Einzelheiten hat man kaum je so schrill gehört, farbig bis hin zum böse Grotesken.

Weniger überzeugt die Wahl der ­Tempi. Blieb die Aufführungsdauer insgesamt im Rahmen des Üblichen, so waren die Schwankungen innerhalb der einzelnen Sätze sehr groß. Im ersten Satz nahm Nézet-Séguin die ausgedehnte Marschepisode, die das Anwachsen der Zerstörung durch den Krieg bezeichnet, derart schnell, dass Einzelheiten ins Ungefähre verschwanden. Im Finale nimmt Schostakowitsch nach erneuten Kampfschilderungen die Trauer in eine fast unhörbare Sarabande zurück, um aus dieser Bewegung einen Durchbruch zu kämpferischem Trotz zu gestalten. ­Nézet-Séguin huscht über den Tiefpunkt hinweg, als traue er einer Passage nicht, in der fast nichts geschieht, und bremst dann ab, bis er einige Takte vor Schluss ein angemessenes Tempo erreicht hat.

Das ist durchaus effektvoll; und tatsächlich brach das Publikum beinahe noch im Schlussakkord in einen bedenklichen Jubel aus. Schostakowitsch komponierte keinen eindeutigen Sieg, sondern machte eine Kraftanstrengung hörbar, die 1941 nötig sein würde, um zu diesem Sieg zu kommen. Zu fürchten ist, dass viele Zuhörer im Jahr 2024 die Anstrengung allein noch als Spektakel wahrnehmen.

Ganz anders war die Komposition, mit der das Konzert begann. Das Klavierkonzert, das die sechzehnjährige Clara Schumann 1835 fertigstellte, ist mehr als nur eine Talentprobe. Mag auch die Instrumentierung stellenweise ungeschickt sein – die Form ist originell, und dem Klavier hat die Komponistin virtuose und poetische Passagen zugedacht. Beatrice Rana verdeutlichte diese Qualitäten mit großer Durchsichtigkeit.

So schön aber Werk und Aufführung waren, sie wurden doch vom Hauptwerk des Abends an die Seite gedrängt. 1835 mochte Schumann noch auf humane bürgerliche Empfindsamkeit setzen – Schostakowitsch musste sich ein gutes Jahrhundert später mit der Praxis des Imperialismus auseinandersetzen. Wiederum achtzig Jahre später sind wir um nichts weiter. Clara Schumann bezeichnet Hoffnungen der Vergangenheit und – im Überlebensfalle – Möglichkeiten einer fernen Zukunft. Die übermächtige »Leningrader Sinfonie« hingegen ist zeitgemäßer denn je.