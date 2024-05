imago images/Elmar Gubisch Eisen, das nicht bricht: Hammer und Sichel

Sie kommen aus der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und leiten nun den Parteiaufbau der KPÖ im Wiener Außenbezirk Floridsdorf. Was macht diese Aufgabe zu einer besonderen?

Floridsdorf, fernab vom Zentrum und links der Donau gelegen, hat eine kämpferische Geschichte und eine eigene Identität: Einst sollte es Hauptstadt Niederösterreichs werden, 1934 war es Zentrum des Widerstandes im Kampf um Demokratie. 1938 fand im Arbeiterheim eine große Betriebsrätekonferenz statt – mit dem Ziel, ein unabhängiges Österreich zu erhalten. Heute ist Floridsdorf ein Bezirk der unteren Mittelschicht, viele Bewohnerinnen und Bewohner sind abstiegsgefährdet und politisch enttäuscht. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2015 wurde die FPÖ mit über 40 Prozent stärkste Partei, aktuell dominiert die sozialdemokratische SPÖ. Als Stadterweiterungsgebiet mit der drittgrößten Bevölkerungsanzahl unter den 23 Hauptstadtbezirken ist Floridsdorf wahlentscheidend. Bis vor einem halben Jahr gab es vor Ort keine aktive KPÖ-Bezirksorganisation mehr. Die Infrastruktur für die Parteiarbeit musste erst geschaffen werden.

Warum gibt es die KPÖ-Floridsdorf erst seit einem halben Jahr?

Bislang fehlten uns die Ressourcen. Ab 2021 haben viele neue Mitglieder zur KPÖ gefunden, darunter auch ich. Entscheidend war die Idee einer verbindenden Partei: Wir stellen bundesweit das Gemeinsame in den Vordergrund, sind aktiv und helfen einander – nach innen und nach außen. Wir reisen auch mal 500 Kilometer nach Innsbruck, um dort bei Kommunalwahlen zu unterstützen. Aktuell versuchen wir bei den bundesweiten Wahlen von uns zu überzeugen. Wir wollen jedoch auch zwischen den Wahlen eine Partei mit konkretem Nutzen für die Bevölkerung sein. Seit 35 Jahren ist unsere Bezirksorganisation nicht mehr Teil der 60-köpfigen Bezirksvertretung, erst im kommenden Jahr wollen wir dies ändern.

Was verbinden Sie konkret mit Ihrer politischen Arbeit?

Unser Vorgehen vor Ort steht in Einklang mit dem bundesweiten Agieren der KPÖ. Von Gramsci und Losurdo haben wir die Erkenntnis übernommen, dass ein Marxismus auf rein ideellen Grundlagen nicht ausreicht. Es braucht Flexibilität im Denken und Handeln, ohne den marxistischen Kompass zu verlieren. Die KPÖ ermöglicht ihren Bezirksorganisationen einen hohen Grad an Autonomie. Wir nutzen diese, um in der Aufbauarbeit konkrete Schritte zu setzen. Aktuell ist das ehrenamtliche Knochenarbeit: In der Bezirksleitung zählt es zu meinen Aufgaben, alle einzubinden und zu motivieren, aber niemanden zu überfordern. Wir arbeiten fokussiert – und nach Maßgabe unserer Möglichkeiten: Persönliche Beratung, Medienarbeit, Anfragen an den Bezirksvorsteher, Kontakt zu Bürgerinitiativen. Zentrales Plenum ist ein offener Stammtisch, der monatlich stattfindet. Parteiaktive und Interessierte können daran gleichermaßen teilnehmen. Wir kommunizieren auf möglichst breiter Basis. Information gibt es auch auf unserer Webseite, wo wir Beratungsangebote konkretisieren. Zudem geben wir eine doppelseitige Bezirksinformation heraus, die wir an fast 20 Prozent aller Haushalte selbst ausliefern.

Welche Erfahrungen haben Sie in den ersten Monaten gemacht?

In Österreich ist die Teuerung weit höher als im EU-Durchschnitt. Die Parteien weigern sich, echte Eingriffe in den Markt vorzunehmen. Landtagsabgeordnete werden als abgehoben wahrgenommen, weil sie weit mehr als der Großteil der Menschen verdienen. Unsere Selbstverpflichtung, als KPÖ-Mitglieder maximal einen Facharbeiterlohn für politische Mandate zu behalten, verleiht uns ein bestimmtes Maß an Integrität. Wir nennen es: helfen statt kassieren. Obwohl wir bei der Aufnahme neuer Mitglieder eher zurückhaltend sind, ist die Zahl der Aktiven zuletzt stark angestiegen. Wir wollen auf Augenhöhe voneinander lernen und auch Organisationen im Umfeld der KPÖ wieder bekannter machen – so etwa den Zentralverband der Pensionistinnen und Pensionisten Österreichs oder den Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB). Insgesamt liegt aber noch ein weiter Weg vor uns.