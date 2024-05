-/Ukrinform/dpa Einer der größten Schätze der Ukraine ist der landwirtschaftlich genutzte Grund und Boden

Bertelsmann-Stiftung und Handelsblatt werben für mehr Investitionen in der Ukraine. Trotz des anhaltenden Krieges hätten internationale Firmen das Land nicht aufgegeben. »Sie sehen den künftigen Wiederaufbau als Chance« schrieb am Donnerstag die in Düsseldorf erscheinende Wirtschaftszeitung. Zusammen mit dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche habe die Stiftung eine entsprechende Studie erstellt, die dem Handelsblatt vorab vorlag. Wichtigste Erkenntnis daraus: In der Ukraine stecke Potential. Vor allem »sechs Bereiche können für Investoren interessant sein«.

Damit bekräftigt die Erhebung zunächst einen der beiden Hauptgründe für das westliche Engagement in der früheren Sowjetrepublik (der zweite ist der Versuch der USA, den Einfluss Russlands und Chinas globalstrategisch zurückzudrängen). Es geht um die Nutzung bzw. Übernahme wirtschaftlicher Ressourcen. So verfüge das Land »über große, nicht erschlossene Vorkommen an Rohstoffen«. Das betreffe 117 der 120 am häufigsten verwendeten Industriemineralien weltweit, wie beispielsweise Titan, Nickel, Lithium und seltene Erden. Geschätzter Marktwert: bis zu 7.100 Milliarden Euro. Auch Erdgas sei in bedeutendem Umfang verfügbar.

Einer der größten Schätze der Ukraine ist der landwirtschaftlich genutzte Grund und Boden – vor allem die fruchtbaren Schwarzerdegebiete im östlichen Teil des Landes. Hier lenkte die Studie den Blick vor allem auf die »niedrigen Kosten«. Laut der Förderorganisation Ukraine Invest lägen die Monatslöhne in diesem Sektor im Schnitt bei 400 US-Dollar (rund 370 Euro). Auch Strom- und Kraftstoffe seien »günstig«. Die Agrarwirtschaft repräsentiert laut Studie den größten Bereich des verarbeitenden Sektors.

Auch die Metallindustrie sei beachtenswert – sie sei »einer der ältesten und größten Industriesektoren«. Der Maschinenbau sei zwar hart vom Kriegsbeginn betroffen. Nicht zuletzt in der Rüstungsindustrie aber bescheinigt die Studie »Wachstumsmöglichkeiten«. Augenmerk solle auch der ukrainischen IT-Branche gelten. In diesem Bereich sind laut Studie fast 290.000 Personen beschäftigt. Das seien doppelt soviel wie 2027.

Ganz besonders hoben die Studienautoren die Bedeutung der Ukraine für die Generierung »erneuerbarer Energien« hervor. Laut der Internationalen Energieagentur sei sie sogar ein »Schlüsselland für die europäische und globale Energiesicherheit«. Besonderes Potential böte dabei wegen der starken Agrarindustrie die Energieerzeugung aus Biomasse.

Man kann zunächst resümieren: Der Ausbeutung ukrainischer Ressourcen durch das westliche Kapital sind nicht allzu viele Grenzen gesetzt. Die EU stellt großzügige Fördermittel bereit. Ein aktueller »Investitionsrahmen« ist mit einem Finanzpaket von insgesamt 9,3 Milliarden Euro ausgestattet. Und wichtiger noch: Am 11. und 12. Juni sollen in Berlin bei einer »Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine« Investitionsprogramme verabschiedet werden.

Allerdings gelingt es nicht, die Realität völlig auszublenden. So seien deutsche Investoren zögerlich, hieß es von der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer. »Investitionsgarantien sind zwar eine gute Sache, aber selbst, wenn man sie hat: Es ist ja immer noch Krieg im Land«, zitierte das Handelsblatt deren Geschäftsführer Reiner Perau.

Und genau deshalb kommt die Studie eher als politischer Muntermacher daher. Fast scheint es, als wolle man dem zaudernden Kapital eine Mohrrübe vor die Nase halten. Doch es sieht so aus, als wollten dessen Repräsentanten nicht unbedingt die Esel sein.

Fakt ist: Der Ukraine-Feldzug läuft schlecht für den Westen. Die im vergangenen Sommer medial beschworene Gegenoffensive Kiews wurde im Keim erstickt. Zehntausende Soldaten und Söldner starben, wurden verstümmelt oder gerieten in Gefangenschaft. Die russische Armee hat die operative Initiative seitdem nicht mehr aus der Hand gegeben. Die von Washington lancierten »Sanktionen« zeigten zwar Wirkung, konnten aber weniger Schaden anrichten, als beabsichtigt. Das Resultat: Russlands Wirtschaft wuchs kräftig, während die Ukraine ohne westliche Hilfen ihre Existenz als Staat längst hätte aufgeben müssen.