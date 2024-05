Sina Schuldt/dpa

Zum Auftakt bundesweiter Protestaktionen gegen die aktuelle Bildungspolitik sind in Bremen Hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen. »Bildungswende jetzt!« riefen die Teilnehmer am Freitag anlässlich der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) in der Hansestadt. Auf Transparenten forderten sie »Spart uns nicht die Zukunft kaputt« und »Wir wollen unsere Zukunft mitgestalten«. Die Veranstalter sprachen von 300 bis 400 Demonstranten. Das Bündnis aus mehreren Organisationen plant in den kommenden Wochen Proteste in mehreren Städten. (dpa/jW)