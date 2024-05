Paris. Der Olympiasieger gegen den Sandplatzkönig: Bereits in der ersten Runde der French Open trifft Alexander Zverev auf Rafael Nadal. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris. Zverev ist in Roland Garros die Nummer vier der Setzliste, der 14malige Titelträger Nadal gehört nach zahlreichen Verletzungen nicht zu den Gesetzten. Zuletzt hatten sich beide vor zwei Jahren im Halbfinale gegenübergestanden, damals verletzte sich Zverev schwer am Knöchel und musste aufgeben. Nadal holte anschließend den Titel. Der Spanier geht in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal bei den French Open an den Start. (sid/jW)