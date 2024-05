Berlin. Der Däne Bo Svensson wird einem Medienbericht zufolge neuer Cheftrainer des 1.FC Union Berlin. Die Verpflichtung des 44jährigen solle noch in dieser Woche verkündet werden, berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag morgen. Svensson würde damit auf den kurz vor Saisonende freigestellten Nenad Bjelica sowie auf Interimstrainer Marco Grote folgen.

Seit der Bundesligarettung in letzter Minute galt der frühere Fußballprofi als Wunschkandidat der Berliner, die erst am Dienstag Horst Heldt als neuen Geschäftsführer Profifußball verkündet hatten. Wie Sky berichtete, sollen sich Svensson und Heldt am Mittwoch zu finalen Gesprächen getroffen haben.

Svensson hatte bis 2023 den FSV Mainz 05 gecoacht und wurde schon nach dem Aus von Urs Fischer als potentieller Nachfolger gehandelt. (dpa/jW)