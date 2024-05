Die Autorin Anja Kampmann erhält den Marie-Luise-Kaschnitz-Preis für ihr Gesamtwerk. Die Dichterin und Romanschriftstellerin werfe in ihren Werken Fragen auf, die die gesamte Gesellschaft beträfen, teilte die Stifterin des Preises, die Evangelische Akademie Tutzing, am Donnerstag mit. Die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung soll Kampmann am 2. Juni in einem Festakt verliehen werden. Zum Werk der 40jährigen gehören Bücher wie der Gedichtband »Proben von Stein und Licht« und der Roman »Wie hoch die Wasser steigen«. Die Laudatio für Kampmann wird die Literaturkritikerin Miriam Zeh halten. Zudem werde die Verleihung des Preises von einer dreitägigen Tagung begleitet, in der Kampmanns Veröffentlichungen in Gesprächen und Lesungen aufgegriffen werden, teilte die Akademie mit. (dpa/jW)