Eraldo Peres/AP

»Bildung ist keine Ware«, rufen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Lehrer beim »Marsch der Arbeiterklasse« am Donnerstag in der brasilianischen Hauptstadt Brasília (Foto). Zu dem Protest hat ein breites Gewerkschaftsbündnis mobilisiert. Die Organisationen fordern von der Regierung Vollbeschäftigung, bessere Löhne und höhere Renten im öffentlichen Dienst. Rund ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung lebt nach Gewerkschaftsangaben in Armut. (dpa/jW)