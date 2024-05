LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Bisher nicht bereit, die Wahlreform zuungunsten der Ureinwohner Neukaledoniens zurückzunehmen: Macron bei Ankunft in Nouméa (23.5.2024)

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich am Dienstag doch noch entschlossen, in dem seit zehn Tagen von Unruhen geschüttelten Überseegebiet Neukaledonien nach dem Rechten zu sehen. Nach langer Anreise ins rund 17.000 Kilometer entfernte Besitztum veröffentlichte die Regierungsseite am Donnerstag das Resultat erster Gespräche mit den politischen Kräften vor Ort. Dies dürfte vor allem für die Unabhängigkeitsbewegung, aber auch für die sogenannten loyalen Inselbewohner eher enttäuschend sein. Der Präsident, der mit Innenminister Gérald Darmanin und Armeeminister Sébastien Lecornu angereist war, betonte: Der vergangene Woche verhängte Ausnahmezustand werde »vorerst« beibehalten. Und als eine Art feine Ergänzung dieser Maßnahme sollen die aus Paris eingeflogenen 3.000 »Sicherheitskräfte« »solange wie notwendig« »für Ordnung sorgen«.

Selbst die Olympischen Sommerspiele, die der französischen Hauptstadt ab Juli bevorstehen und ihre Sicherheit trotz des angekündigten Einsatzes von wenigstens 50.000 Uniformierten strapazieren werden, müssten nach den Worten Macrons und Darmanins hintanstehen, wenn im Pazifik weiter revoltiert, barrikadiert und getötet würde. Bisher haben sechs Menschen, darunter zwei Polizisten, den Aufstand mit dem Leben bezahlt. Der nach eigenen Worten »mit viel Respekt und Demut« angereiste Macron verlangte den Abbau aller Barrikaden und »konstruktive Entspannung« zwischen der Opposition und jenen »Loyalen«, die der von Macrons Regierung beschlossenen Verfassungsreform zustimmen. Die würde den indigenen Inselbewohnern, den 42 Prozent der Bevölkerung stellenden Kanaken vor allem, ihre seit der Verfassungsreform von 2007 garantierte bevorzugte Stellung bei Regionalwahlen nehmen.

Macrons »Demut« dürfte ihnen wenig glaubhaft erscheinen: Nationalversammlung und Senat haben die »Reform« bereits passieren lassen. Der für Verfassungsänderungen zuständige Congrès, die Versammlung beider Kammern, soll schon Anfang Juni – möglichst positiv – abstimmen und »die Ruhe wiederherstellen«.