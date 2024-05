Mailand. Der italienische Fußballmeister Inter Mailand wechselt den Besitzer. Der US-Fonds Oaktree machte am Mittwoch die Übernahme des Traditionsklubs öffentlich, nachdem der bisherige Eigentümer, die chinesische Industriegruppe Suning, die Frist für eine Rückzahlung in Höhe von 395 Millionen Euro nicht eingehalten hatte. Suning hatte vor drei Jahren 275 Millionen Euro zu einem Zinssatz von über zwölf Prozent von Oaktree geliehen, um die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie zu überbrücken. In den acht Jahren, in denen Suning Eigentümer war, gewann Inter sieben Titel, darunter zwei Meisterschaften in der Serie A. (sid/jW)