Kobe. Der deutsche Paralympicsstar Markus Rehm hat bei den Paraweltmeisterschaften der Leichtathleten im japanischen Kobe seinen siebten WM-Titel in Folge gewonnen. Im Weitsprung setzte sich Rehm am Mittwoch mit 8,30 Meter vor den US-Amerikanern Derek Loccident (7,69) und Trenten Merrill (7,35) durch. Mit Blick auf die Paralympics in 100 Tagen in Paris sei aber »noch viel mehr drin«, sagte Rehm nach dem Erfolg: »Wir sind auf einem richtig guten Weg. Jetzt gilt der volle Fokus Paris, um dann die ganz großen Sprünge auszupacken.« (sid/jW)