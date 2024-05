David Banks/USA TODAY Sports/REUTERS Der mit dem vermutlich schönsten Schnauzer seit Tom Selleck: Paul Skenes

Die Augen der Liebhaber des Baseballsports waren am vergangenen Freitag nachmittag (Ortszeit) aufs »Wrigley Field« im Norden von Chicago gerichtet. Die heimischen Cubs hatten die Divisionsrivalen der Pittsburgh Pirates zu Gast. Und bei denen stand Supertalent Paul Skenes auf dem »Pitcher’s Mound«. Der 1,98 Meter große, 106 Kilogramm schwere Skenes, der den vermutlich schönsten Schnauzer seit Tom Selleck sein eigen nennt, lieferte eine gewaltige Show. Schon im Frühjahr frustrierte Skenes mit seinem »Triple digit«-Fastball – der regelmäßig 100 Meilen pro Stunde (rund 165 Kilometer pro Stunde) und schneller auf die Schlagleute zuschießt – die gegnerischen Line-ups in den Minor Leagues. Für die Indianapolis Indians, einem Farm-Team der Pirates, warf Skenes in diesem Jahr bislang 27.1 Innings und ließ lediglich 17 Hits – darunter einen Homerun – zu. Er kassierte dabei schlappe drei Runs, konnte aber 45 Strikeouts erzielen.

Dafür, dass Skenes erst im vergangenen Juni als Gesamterster beim Draft von den Pirates gewählt wurde, war die Minor-League-Kampagne des 21jährigen ziemlich erwachsen. Am Freitag übertraf Skenes dann also die hochgesteckten Erwartungen mit einem grandiosen Auftritt bei den Cubs. Skenes, der den Ball mit einer seitlichen Wurfbewegung Richtung Schlagmann schleuderte, schickte die ersten sieben Batter der Cubs in Reihe zurück auf die Bank: »Seven up, seven down, seven strike outs.« Skenes versteckte sich nicht eine Sekunde, sondern attackierte die Cubs-Batter wo er nur konnte mit einer Kombination aus seinem 100-Meilen-Fastball und dem rund fünf Meilen pro Stunde (acht Kilometer pro Stunde) langsameren »Splinter«, einem Hybrid aus einem Sinking-Fastball und einem Split-­Finger-Fastball.

Auf den ersten rund zwei Drittel ihres Weges vom Wurfhügel zur Home Plate imitierte Skenes’ Splinker den Fastball nahezu perfekt. Doch während der Fastball im Schnitt 38 Zentimeter zur Wurfhand des Rechtshänders ausbrach und nur wenig an Höhe verlor, brach der Splinker lediglich 18 Zentimeter zur Wurfhand aus, sackte dabei aber, wie aus dem Nichts, sage und schreibe bis zu 76 Zentimeter ab. Der Splinker ist so was wie eine herzliche Einladung an die Schlagmänner, doch einfach mal am Ball vorbeizuschlagen, was sie laut dem Statistikportal baseballsavant.mlb.com mit einer Quote von 48 Prozent tun – ein Spitzenwert bei den »whiffs«. Komplettiert wurde Skenes’ Wurfarsenal durch Curveball, Slider und Change-up, drei klassische Würfe, die zwischen 80 und 90 Meilen pro Stunde (rund 129 bis 144 Kilo­meter pro Stunde) rangierten und so in Kombination mit Fastball und Splinker das Timing der Hitter auf eine harte Probe stellten.

Skenes verließ am Freitag nach sechs Innings und 100 Würfen das Feld, wobei er insgesamt elf Strikeouts einsammelte, keinen Hit zuließ und lediglich zwei Batter durch Walks auf die erste Base ließ. Skenes sammelte 22 »whiffs«, warf ein Dutzend Fastballs mit 100 Meilen pro Stunde oder schneller und ließ nur einen einzigen harten Kontakt eines Hitters zu. Pirates-Catcher Yasmani Grandal, ein altes Schlachtross auf der Position des Backstops, sagte nach dem Spiel gegenüber MLB.com: »Ich weiß nicht, was wir sonst noch verlangen können.« Pirates-Manager Derek Shelton zeigte sich mehr als zufrieden: »Die ersten drei Innings waren so gut, wie es nur geht.« Shelton zeigte sich vor allem von den sieben Strikeouts gegen die ersten neun Hitter beeindruckt. So was bekomme man für gewöhnlich nicht zu sehen. Und in der Tat war Skenes laut MLB.com der erste Pitcher der Pirates in der bis 1900 zurückreichenden modernen Baseballära mit sieben Strike­outs gegen die ersten neun Hitter.