Ivo Faber/Courtsey Archive of Carmen Knoebel DAF in der Originalbesetzung im Goldenen Zeitalter

Düsseldorf ist eine merkwürdige Stadt. Auf der schnieken Königsallee zahlt man mit Platinkreditkarten und lässt sich Louis-Vuitton-Einkaufstüten hinterhertragen. Fünf Minuten Fußweg weiter befand sich der Geburtskanal des deutschen Punk. Ein schlauchartiger, weiß geputzter Raum mit brutalweißen Neonleuchten. Verschmierte Spiegel an den Wänden. Wer in den 70ern hierher kam, wollte nicht in einem dunklen Loch versacken, er wollte gesehen werden. Grobkörnige Aufnahmen davon werden derzeit in der Galerie Setareh in der Düsseldorfer Altstadt an die Wand projiziert. Sie stammen aus dem Archiv von Carmen Knoebel, der Betreiberin des legendären Ratinger Hofs, in dem Bands wie Fehlfarben oder der Tote-Hosen-Vorgänger ZK gegründet wurden. Es sind Bilder von jungen Männern in zerrissenen Jeans, die Füße auf dem Stuhl neben sich, volle Aschenbecher neben den Biergläsern. Unscharfe Fotografien von Pogotänzern in grünlichem Licht. Erinnerungspostkarten aus einer Zeit, in der Fotos noch auf Film gemacht wurden und sich erst nach der Entwicklung herausstellte, was man im vom Köperdunst aufgeheizten »Hof« überhaupt geknipst hatte. Die langsam im Projektor rotierenden Aufnahmen bilden die Kulisse für eine Klanginstallation von Pyrolator alias Kurt Dahlke. Der wiederum ist als Gründungsmitglied von DAF und Teil der Gruppen Fehlfarben und Der Plan ein Szeneveteran und zudem Macher des Labels Ata Tak.

Still steht nur die Zeit

Die Pyrolator-Soundarbeit mit dem Titel »Der Tag, an dem die Erde stillsteht« mäandert durch den Raum. Der Sampler-gesteuerte Klangteppich wird über vier Kanäle ausgegeben. Mit Stille hat der »Stillstand der Erde« jedenfalls nichts zu tun. Die Klänge schwellen an und ab, setzen aber nie aus. Sie ziehen sich in dieses oder jenes Raumeck zurück und breiten sich dann wieder aus. Bei der Ausstellungseröffnung durchmischt sich die Klangcollage zudem mit dem Getuschel der Becks-Bier trinkenden Gäste. Der »Stillstand« im Titel der Pyrolator-Arbeit erscheint nicht nur deswegen eher wie ein Schwebezustand als eine Bewegungslosigkeit. Wie die Sounds scheinbar ziellos umherschleichen, driftet möglicherweise eine Erde durchs All, die ihren Schwung verloren hat. Still steht dann nur die Zeit.

Wie auf den Fotografien an der Galeriewand. Oder auf den Plattencovern von Ata-Tak-Bands, die in Vitrinen ausliegen. Bruegels »Turmbau zu Babel« etwa, der das Cover der 1981er Ata-Tak-Labelcompilation mit dem Titel »Fix planet!« abgibt oder das Cover des von Der Plan komponierten Soundtracks zu »Die letzte Rache«, dem 1982er Spielfilmdebut des Filmkünstlers Rainer Kirberg. Ein einziges großformatiges Gemälde hängt an der Wand. Ein rauschebärtiger Gott ist darauf zu sehen, wie er sich ein Spiegelei brät über dem irdischen Atompilz, der aus der höllisch in Flammen stehenden Erde unter ihm aufsteigt. Der Salzstreuer steht schon parat, dem Genuss steht nichts mehr im Wege.

Besäufnisräume

Die Kuratoren Lee Plested und Maximilian Schäffer sprechen in ihrer Ausstellungsankündigung davon, die Kunstwerke brächten die »grafische Respektlosigkeit der Zeit« zum Ausdruck. 50 Jahre nachdem Carmen Knoebel auf der Ratinger Straße den »Hof« übernahm und aus einer Hippiekneipe Proben-, Konzert- und Besäufnisräume machte, ist die Respektlosigkeit museal geworden. Sie wird mit der Weißweinschorle in der Hand wohlwollend betrachtet, gern mit schief gelegtem Kopf. Ins Setareh sind volltätowierte Elite-Postpunks im Anzug gekommen, Berufskünstler mit Weißschal über den Schultern. Fünf Minuten Fußweg sind’s bis zur Kö. Fünf in die andere Richtung zur Rheinknie­brücke. Drunter hocken die Punks von heute neben einer unbenutzten Halfpipe. Aus blechern klingenden Lautsprechern tönt »Freestyler« von den Bomfunk MC’s. An eine Brauhauswand ist gepinselt: »Düsseldorf ist sehr schön.« Schon Heine war dieser Ansicht. Aber der wurde auch da geboren. Düsseldorf ist eine merkwürdige Stadt.