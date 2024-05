Matthias Rietschel/REUTERS Knackpunkt Energiepreise: Was Wacker Chemie plagt, stört Siemens’ Medizintechniktochter nicht unbedingt genauso

Die Klagen aus der Wirtschaft über die Zukunftsperspektiven der deutschen Industrie reißen nicht ab. Am Dienstag meldete sich Stefan Wolf zu Wort, der Präsident von Gesamtmetall, dem Unternehmerverband der Metall- und Elektroindustrie. Er nehme »eine beginnende Deindustrialisierung« wahr, die in den Sparten, für die er spreche, besonders die Kfz-Branche und deren Zulieferer betreffe, berichtete Wolf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es werde »viel weniger« in Deutschland und mehr im Ausland investiert; der Bundesrepublik seien dadurch bereits »über 300 Milliarden Euro an Investitionen verloren gegangen«, und es sei mit einem hohen Verlust von Arbeitsplätzen zu rechnen – 40.000 bis 50.000 in den nächsten drei bis vier Jahren. Die Aussichten seien schlecht.

Den Klagen schloss sich Christian Hartel, der Vorstandsvorsitzende von Wacker Chemie, gleichentags an. »Ich mache mir Sorgen um den Standort Deutschland«, bekannte er der Süddeutschen Zeitung. Die Probleme seiner Branche nähmen zu; neben wachsender Regulierung durch BRD- und EU-Gesetze, die gerade für mittelständische Betriebe den bürokratischen Aufwand heftig anschwellen ließen, machten den Chemieunternehmen vor allem die hohen Energiepreise zu schaffen. Es drohe eine sich schrittweise vollziehende Deindustrialisierung, sagte Hartel voraus und warnte, reiße die Ampel nicht das Ruder herum, könne die BRD bis »2040 oder 2050« zu »einer Art Disney-Land für reiche Touristen aus Asien« werden.

Haben Wolf und Hartel oder auch Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), recht, der kürzlich über eine sinkende Industrieproduktion klagte? Oder handelt es sich um den üblichen Druck auf die Tränendrüse, um Steuern und Abgaben für die Unternehmen zu senken? Am Wochenende schien das ausgerechnet Bernd Montag nahezulegen, Chef von Siemens-Tochter Healthineers. »Ich weiß nicht, woher dieser Klagereflex kommt«, schleimte Montag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: Deutschland sei »nicht so schlecht, wie es gemacht wird« – und Unternehmen »nicht in erster Linie zum Jammern da«. Siemens Healthineers jedenfalls sei »happy« in der BRD.

Was stimmt? Nun, der scheinbare Widerspruch lässt sich auflösen. Siemens Healthineers stellt Medizintechnik her; bei dieser läuft es, wie etwa auch in der Pharmabranche, recht rund. Die Chemieindustrie aber leidet tatsächlich. Hohe Erdgaspreise wirken sich dort besonders stark aus. Die Chemie- und die Pharmabranche werden in Statistiken aber oft zusammengefasst. Zusammengenommen schrumpfte ihre Produktion im Jahr 2023 um rund acht Prozent. Die Zahl verschleiert, dass es für die Pharmabranche nach oben ging, während die Produktion allein in der Chemie um elf Prozent einbrach. Für den Zweijahreszeitraum von Anfang 2022 bis Anfang 2024 verzeichnete sie gar einen Absturz um 23 Prozent. Jüngsten Angaben zufolge könnte sie sich im ersten Quartal 2024 vorläufig stabilisiert haben, allerdings auf niedrigem Niveau. Der Verband der Chemischen Industrie beurteilt die Lage weiterhin als »fragil«.

Vor zu einem guten Teil politisch verursachten Schwierigkeiten stehen auch die Kfz-Branche und ihre Zulieferer. Zwar ist die Zahl der in Deutschland hergestellten Pkw nach einer großen Delle infolge der Coronapandemie 2023 wieder auf 4,12 Millionen Autos gestiegen. Allerdings hat sie damit gerade einmal das Niveau von 1994 erreicht. Hinzu kommt, dass die Umstellung auf E-Autos nicht rund läuft und bei vielen Zulieferern zu ernsten Problemen führt. Wie diese haben auch Konzerne ihre Lieferketten in China komplettiert, um sanktionsbedingte Einbrüche zu vermeiden. Ähnlich gehen sie nun auch in den USA vor, um von den gigantischen US-Investitionsprogrammen profitieren zu können. Perspektivisch bleibt für die deutschen Fabriken vor allem die Fertigung für Europa. Ins europäische Ausland wurden im Jahr 2023 knapp 1,8 Millionen Pkw exportiert. Der Gesamtexport lag bei 3,1 Millionen Autos, darunter 400.000 in die USA sowie 220.000 nach China. Dort liegt erhebliches Schrumpfpotential.