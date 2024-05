Kyodo News/IMAGO

Überlebende des US-Atombombenabwurfs von 1945 auf Nagasaki haben am Dienstag im dortigen Friedenspark an einer Protestaktion gegen einen »subkritischen« Atomtest teilgenommen. Der Test wurde am 14. Mai in den USA unternommen, unterirdisch, mit weniger als der für eine atomare Kettenreaktion notwendigen »kritischen Masse« waffenfähigen Plutoniums. Das russische Außenministerium erklärte am Dienstag, die USA hätten mit dieser Zündung hochexplosiver Stoffe nicht gegen den Vertrag zum umfassenden Verbot von Atomtests verstoßen. (jW)