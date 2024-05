Saudi Press Agency/dpa Gaza im Fokus: Gipfelteilnehmer der Arabischen Liga am Donnerstag in Manama

Manama. Die Arabische Liga hat auf ihrem Gipfeltreffen in Bahrain den Einsatz von UN-Friedenstruppen in den palästinensischen Gebieten gefordert. Die am Donnerstag von der 22 Staaten umfassenden Gruppe in der Hauptstadt Manama veröffentlichte Erklärung forderte »internationalen Schutz und Friedenstruppen der Vereinten Nationen in den besetzten palästinensischen Gebieten«, bis eine Zweistaatenlösung umgesetzt sei.

Die Liga rief zudem »alle palästinensischen Gruppierungen auf, sich unter dem Dach der Palästinensischen Befreiungsorganisation zusammenzuschließen«. Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) wird von der im Westjordanland regierenden und mit der Hamas rivalisierenden Fatah-Bewegung dominiert. Die Arabische Liga erklärte, sie betrachte die PLO als »die einzige legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes«.

Ebenfalls am Donnerstag kündigte das Büro des israelischen Verteidigungsminister Joaw Galant die Entsendung weiterer Truppen nach Rafah im Süden des Gazastreifens an, um die dortige Bodenoffensive zu verstärken. Nach UN-Angaben sind bereits rund 600.000 Menschen aus der Stadt an der Grenze zu Ägypten geflohen. (dpa/AFP/jW)