Demonstranten intervenieren bei Google-Konferenz

Mountain View. Im kalifonischen Mountain View blockierten am Mittwoch Hunderte palästinasolidarische Demonstranten den Eingang zu einer Google-Konferenz für Softwareentwickler. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press an diesem Mittwoch. Der ehemalige Google-Mitarbeiter Ariel Koren begründete den Protest damit, dass Google die Cloud-Infrastruktur für israelische Militäraktionen im Gazastreifen bereitstelle. Aus diesem Grund sei Google dafür auch zur Verantwortung zu ziehen. Koren fordert ein Ende von Googles Projekt »Nimbus«. Wegen der Geschäfte mit der Regierung und dem Militär Israels habe sich der US-Konzern des Völkermordes schuldig gemacht. (jW)