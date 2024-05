Slowakei: Weiterer Kernreaktor in Bohunice genehmigt

REUTERS/Petr Josek Nukleare Erweiterung des Kernkraftwerks Buhunice

Bratislava. Die slowakische Regierung hat laut Nachrichtenagentur Associated Press an diesem Mittwoch den Plan zum Bau eines weiteren Kernreaktors nahe der Stadt Jaslovské Bohunice genehmigt. Der neue Reaktor mit einer erwarteten Leistung von 1.200 Megawatt soll zu den zwei bereits bestehenden Reaktoren hinzukommen, Details zum Bau werden bis Ende Oktober ausgearbeitet. Wirtschaftsministerin Denisa Sakova hatte zuvor erklärt, dass der russische Energiekonzern Rosatom nicht an einer möglichen Ausschreibung zum Bau des Kraftwerks teilnehmen dürfe. Die Slowakei erzeugt über 50 Prozent ihres Stroms in zwei Kernkraftwerken. Die jüngste Entscheidung spiegelt die nukleare Expansion in Mittel- und Osteuropa wider: Tschechien strebt derzeit den Bau von bis zu vier Atomreaktoren an. Der französische staatliche Atomriese EDF und Koreas KHNP bewerben sich für das Projekt. Polen hat mit dem US-amerikanischen Konzern Westinghouse einen Vertrag über den Bau seines ersten Atomkraftwerks abgeschlossen, während Rosatom den fünften und sechsten Reaktor in Ungarn bauen soll. (jW)