Ungarn: Gericht setzt Kaution für Antifaschistin aus Italien fest

Daniel Karmann/dpa Solidaritätskundgebung für eine im Zusammenhang mit den Vorfällen in Budapest verhaftete deutsche Antifaschistin (Nürnberg, 10.5.2024)

Budapest. Das Berufungsgericht in Budapest hat für die in der ungarischen Hauptstadt inhaftierte italienische Antifaschistin Ilaria S. eine Kaution festgesetzt. Sollte innerhalb von drei Monaten die Summe von 16 Millionen Forint (41.400 Euro) bei Gericht hinterlegt werden, werde die 39jährige Lehrerin aus Mailand gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen, entschied die Kammer am Mittwoch, wie sie in einer Presseerklärung bekannt gab. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft S. und einer mitangeklagten Deutschen vor, im Februar 2023 mit anderen Beteiligten aus der linken Szene eine Gruppe von Neonazis tätlich angegriffen und verletzt zu haben. Der Italienerin drohen bis zu elf Jahren Haft, der Deutschen bis zu dreieinhalb Jahren. Beide Frauen bestreiten die Anschuldigungen. (dpa/jW)