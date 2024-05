Nach Attentat auf Fico: Innenminister warnt, designierter Präsident bricht Reise ab

AP Photo/Denes Erdos Polizisten vor dem Krankenhaus in Banska Bystrica, in dem Robert Fico am Abend weiter operiert wurde

Bratislava. Der slowakische Innenminister Matus Sutaj Estok hat nach dem Attentat auf Regierungschef Robert Fico zur Mäßigung aufgerufen. »Es ist völlig natürlich, dass die Emotionen aufgepeitscht sind, aber es wäre sehr schlimm, diesen gefährlichen Zustand noch weiter zu verschärfen«, warnte der Politiker am Mittwoch bei Facebook. Die Schüsse auf Fico nach einer Kabinettssitzung in Handlova bezeichnete er als ein »Attentat auf die Demokratie«. Unter dem Eindruck des Angriffs hatten einzelne Politiker der Regierungsparteien der Opposition eine Mitverantwortung für die Gewalttat angelastet. »Es ist für mich persönlich eine schreckliche Enttäuschung, dass unsere gemeinsamen Bemühungen, zur zivilisierten Welt der am weitesten entwickelten Ländern zu gehören, fruchtlos gewesen sind«, führte der Innenminister aus. Es sei nun die gemeinsame Aufgabe aller in der Slowakei, die Verbreitung von politischem Hass sofort zu beenden.

Der nach den Schüssen laut Regierungsangaben in Lebensgefahr schwebende Ministerpräsident Fico hatte der Opposition erst vor wenigen Tagen vorgeworfen, ein feindseliges Klima gegen die Regierung zu schaffen. Nach Berichten slowakischer Medien von Mittwoch abend soll es sich bei dem festgenommenen Schützen um einen 71jährigen Anhänger einer liberalen Oppositionspartei handeln. Fico wird demnach in einem Krankenhaus in Banská Bystrica operiert; in dem Krankenhaus sollen sich auch der Verteidigungs- und der Innenminister aufhalten.

Der designierte slowakische Präsident Peter Pellegrini hat den Anschlag auf Fico als eine »noch nie dagewesene Gefährdung der slowakischen Demokratie« verurteilt. »Wenn wir andere politische Meinungen mit Pistolen auf den Plätzen ausdrücken und nicht in den Wahllokalen, gefährden wir alles, was wir in den 31 Jahren der slowakischen Unabhängigkeit gemeinsam aufgebaut haben«, warnte der sozialdemokratische Politiker am Mittwoch. Pellegrini brach eine Auslandsreise ab. Er gilt als enger Verbündeter Ficos, auch wenn er vor vier Jahren die eigene Partei Hlas als Absplitterung von Ficos links-nationaler Smer gegründet hatte. Er gewann im April die Präsidentenwahl und folgt im Juni auf die scheidende liberale Präsidentin Zuzana Caputova. (dpa/jW)