EZB: EU-Großbanken haben Russland-Engagements deutlich verringert

Boris Roessler/dpa EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Frankfurt am Main. Große Geldhäuser aus Ländern der Euro-Zone haben ihre Engagements in Russland laut Europäischer Zentralbank (EZB) um mehr als die Hälfte verringert. Man habe die Präsenz der Großinstitute dort genau überwacht, erklärte EZB-Chefbankenaufseherin Claudia Buch am Montag in einer Mitteilung zu einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. »Die Engagements scheinen sich ziemlich in Grenzen zu halten, und die direkten Engagements sind zwischen Ende 2021 und Ende 2023 um 55 Prozent zurückgegangen«, führte sie aus. Einige Banken hätten sich vollständig aus dem russischen Markt zurückgezogen. (Reuters/jW)