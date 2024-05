Wechsel auf Gymnasium: Arme Kinder benachteiligt

Sina Schuldt/dpa

München. Die Bildungschancen von armen Kindern unterscheiden sich deutlich von Bundesland zu Bundesland. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des kapitalnahen Ifo-Instituts aus München. Die besten Chancen haben arme Kinder in Berlin und Brandenburg, die schlechtesten in Bayern und Sachsen.

Die Studie verglich die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs für Kinder aus Familien, in denen kein Elternteil Abitur hat und die nicht zum oberen Viertel der Haushaltseinkommen gehören mit der für Kinder aus Verhältnissen, wo es mindestens ein Elternteil mit Abitur gibt oder die Familie im oberen Viertel der Haushaltseinkommen liegt.

Deutschlandweit besuchen demnach 26,7 Prozent der Kinder aus armen Verhältnissen ein Gymnasium. Aus wohlhabenderen Verhältnissen sind es 59,8 Prozent und damit mehr als doppelt so viele. (AFP/jW)