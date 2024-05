(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Die Spieler von Union Berlin lassen sich nach dem Schlusspfiff im Stadion »An der Alten Försterei« feiern

Der letzte Spieltag im Oberhaus des deutschen Fußballs. Wen kümmert es, dass der FC Bayern auch noch das letzte Match versemmelt und nackig – ohne Titel – auf dem dritten Platz landet oder Marco Reus zum Abschied aus Dortmund für 100.000 Euro Freibier ausgibt? Die wahren Dramen waren hinten in der Tabelle zu erwarten. Darmstadt steigt ab, das war schon vor dem Anpfiff aller Spiele am Sonnabend um 15.30 Uhr klar gewesen. Aber sonst ging es knallhart ums Weiterkommen in der Liga, Relegation gegen Düsseldorf oder den direkten Abstieg in die Zweitklassigkeit. Köln, Mainz und Bochum – nirgendwo war ausgemacht, wohin die Reise geht.

Für Union Berlin standen sogar alle drei Möglichkeiten zur Disposition. »Mit aller Gewalt Klassenerhalt« war somit wieder das Motto der Eisernen. Trotz Champions-League-Höhenflug war es eher eine Saison zum Weglaufen – in der Bundesliga von ganz oben nach unten durchgereicht, mit Marco Grote schon den dritten Trainer am Start, Platz 16 nun als Ausgangsposition für den Auftritt gegen den immer noch um internationale Meriten kickenden SC Freiburg. Und für die Breisgauer sollte es der letzte Streich sein, ihre Trainerlegende gab an der Alten Försterei nach zwölf Jahren sein Amt ab – nicht ohne von Union-Fans als »Fußballgott« in den Himmel gehoben zu werden.

Immens war also der Druck auf die Eisernen, die Balance zwischen Motivation, Coolness und Fokus sicher schwer zu finden. Die ganze Mannschaft zog noch mal, angeführt von Präsident Dirk Zingler, durch die vor dem Stadion wartende Fanschar, die Anspannung beiderseits offensichtlich. Mit reichlich Pyro und Banner »Union gibt niemals auf« geht’s in die Partie. Lange Zeit passiert wenig. Die Nervosität – greifbar. Die Tore – vernagelt. Ein Elfmeter – gehalten von Freiburgs Noah Atubolu. In der zweiten Hälfte dann die Erlösung durch den eingewechselten Benedict Hollerbach – ein Fernschuss mit viel Schmackes in der 68. Minute landet im Freiburger Kasten. Jetzt alles reingeworfen an Kraft und Emotion. Dann gleicht Freiburg aus und schließlich die zweite Elfmeterchance für Union in der Nachspielzeit: Kevin Volland tritt an, der Ball geht an den Pfosten, prallt zurück, Janik Haberer erwischt ihn und staubt ab: 2:1! Köpenick ist außer Rand und Band. Zingler gibt aus, sich vollaufen zu lassen. Auf Wiedersehen in der Bundesliga.