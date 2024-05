Jennifer Lorenzini/REUTERS Die Nase vorn: Tadej Pogačar

Bis zum Wochenende schien es tatsächlich vorstellbar, dass Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in der zweiten Hälfte des Giro d’Italia auf eine konservative Taktik umschwenken würde. Das wäre allemal vernünftig gewesen, denn seine allseitige Überlegenheit und sein komfortabler Vorsprung im Gesamtklassement (und der Bergwertung) machten weitere Angriffe vorerst unnötig. Und seine Absicht, bei der Tour de France ebenfalls auf Gesamtsieg zu fahren, sprach erst recht dafür, nach Möglichkeit die Kräfte zu schonen.

Keine Missgeschicke

Vordergründig entsprach es also nüchternem Kalkül, dass die Mannschaft des 25jährigen Slowenen auf der Bergetappe am Dienstag eine Ausreißergruppe um den Tagessieg kämpfen ließ. Dabei konnte der 23jährige Franzose Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) den ersten Profierfolg verbuchen, indem er am Schlussanstieg seinen zehn Jahre älteren Landsmann Romain Bardet (Team DSM-Firmenich/Post NL) distanzierte. Für den Tour-Zweiten von 2016 dürfte es indes ein kleiner Trost gewesen sein, dass er sich – nach gesundheitlichen Startschwierigkeiten – immerhin in den Top ten der Gesamtwertung etablierte.

Zwei Tage später konnte Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) indes einen atemberaubenden Solosieg erringen, nachdem er eine Woche zuvor bloß Etappenzweiter geworden war. Als eine Ausreißergruppe unter anderem um seinen damaligen Bezwinger Pelayo Sánchez (Movistar Team) anschwoll, fuhr der 31jährige Franzose prompt davon – was 126 Kilometer vorm Ziel so zwecklos wirkte, dass trotz Rückenwinds nur Mirco Maestri (Team Polti Kometa) folgen mochte. Auf hügeligem Terrain blieb das ungleiche Duo zumindest von den Abstimmungsproblemen verschont, die sich unter den zahlreichen Verfolgern ergaben und die zugleich dadurch relativiert schienen, dass Alaphilippe seit einem schweren Rennunfall 2022 nie mehr Topform erreicht hatte und geradezu berüchtigt für unergiebigen Aktionismus geworden war. Um so triumphaler wirkte freilich, dass der Weltmeister von 2020 und 2021 sich diesmal von niemandem einholen ließ, nachdem er den Begleiter am letzten Hügel abgeschüttelt hatte.

Am Mittwoch und am Freitag gipfelten zwei (weitgehend) flache Etappen dagegen jeweils im erwarteten Massensprint – was für Pogačar und die meisten Kollegen wiederum erst recht bedeutete, dass sie sich auf die Vermeidung nennenswerter Missgeschicke beschränken konnten. Jonathan Milan (Lidl-Trek) holte sich indes seinen zweiten und dritten Sieg bei diesem Giro, so dass dem 23jährigen Italiener die Führung in der Punktewertung, die er bereits im Vorjahr abschließend gewonnen hatte, kaum noch zu nehmen ist.

Ein Höllentempo

Beim durchweg flachen Zeitfahren am Sonnabend setzte sich wiederum erwartungsgemäß Milans 27jähriger Landsmann Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) durch, der als Spezialist in dieser Disziplin wegen des abschließenden Anstiegs beim ersten Zeitfahren in der Vorwoche noch das Nachsehen gegenüber Pogačar gehabt hatte. Der schlug, sobald er in der Nähe des Gardasees als letzter von der Startrampe rollte, nun erneut ein Höllentempo an und lag bei der ersten Zwischenzeit um vier Sekunden vorn. Im Ziel war der Träger des Rosa Trikots dann zwar 29 Sekunden langsamer – was aber unter den skizzierten Vorzeichen dennoch als Ausdruck seiner gewohnten Angriffslust gelten durfte, zumal er in der Gesamtwertung seinen Vorsprung gegenüber dem auf Platz zwei vorgerückten Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) um 45 Sekunden erhöht hatte. Eine Minute länger als der 37jährige Brite war der auf Rang drei zurückgefallene Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe) auf der 31-Kilometer-Strecke unterwegs.

Der 28jährige Kolumbianer war dann am Sonntag der Einzige, der kurz mitzuhalten versuchte, als Pogačar am vorletzten Anstieg der Königsetappe, 14 Kilometer vorm Ziel, das auf ein Dutzend Fahrer geschrumpfte Peloton attackierte. Die siegreiche Solofahrt wurde wiederum dadurch akzentuiert, dass der letzte Ausreißer, den es zwölf Kilometer später zu überholen galt, niemand Geringeres als Nairo Quintana (Movistar Team) war. Der 34jährige Kolumbianer hatte 2014 den Giro gewonnen und die Jugend des jetzigen Trägers des Rosa Trikots mitgeprägt. Am Ankunftsort, einem lombardischen Skigebiet auf knapp 2.400 Metern Höhe, drückte Pogačar nun ganz undiplomatisch seine Frustration darüber aus, dass Quintana in jenen Jahren nicht aggressiver fuhr. Wer damals diese Frustration teilte, kann dem jetzigen Gesamtführenden logischerweise nicht seine irrationale Angriffslust verübeln – auch wenn sie erstickende Dominanz von aktuell knapp sieben Minuten Vorsprung zur Folge hat.