Corvallis. Die CO2-Werte steigen zur Zeit zehnmal schneller als je zuvor in den vergangenen 50.000 Jahren. Selbst während der abrupten Klimaumschwünge der Eiszeit nahmen die Kohlendioxidwerte nicht so rasant und stark zu wie heute. Das ergeben Untersuchungen antarktischer Eisbohrkerne. Kath­leen Wendt und ihre Kollegen von der Oregon State University analysierten die Isotope und Gasgehalte in 249 verschiedenen Schichten des 3,2 Kilometer in die Tiefe reichenden Bohrkerns aus dem Zentrum des Westantarktischen Eisschilds. Es zeigte sich: Während jedes eiszeitlichen Heinrich-Ereignisses – die plötzliche Freisetzung von Eisbergen in großer Zahl – gab es einen sprunghaften Anstieg der CO2-Werte. Der größte dieser Sprünge ereignete sich vor 39.500 Jahren. Er erhöhte die atmosphärischen CO2-Werte innerhalb von nur 55 Jahren um 14 Parts per million (ppm), wie das Team ermittelte. »Diese Raten des CO2-Anstiegs sind die schnellsten im gesamten Eisbohrkernarchiv«, berichten Wendt und ihre Kollegen. »Aber trotzdem sind diese natürlichen Ereignisse noch immer zehnmal langsamer als die aktuelle Rate des anthropogenen CO2-Anstiegs.« Die Menschheit braucht gegenwärtig nur rund fünf bis sechs Jahre, um die CO2-Werte in der Atmosphäre um 14 ppm anzuheben. (jW)