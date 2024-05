Der US-Rapper Sean »Diddy« Combs (54) hat sich für einen tätlichen Angriff auf seine Exfreundin entschuldigt. »Mein Verhalten in dem Video ist unentschuldbar«, sagte Combs am Sonntag in einer Aufzeichnung auf Instagram. Er übernehme die »volle Verantwortung«, er sei damals wie heute davon angewidert. Der Musiker reagierte auf ein Überwachungsvideo aus einem Hotel aus dem Jahr 2016, das am Freitag aufgetaucht war. Darauf ist zu sehen, wie Combs auf einem Hotelflur seine damalige Freundin Casandra Ventura misshandelt, wie er sie schlägt, zu Boden wirft, auf sie eintritt. Die Sängerin Ventura mit dem Künstlernamen Cassie hatte Combs in einer Zivilklage unter anderem sexualisierte Gewalt, Einschüchterung und körperliche Gewalt während ihrer Beziehung vorgeworfen. Cassie und Combs einigten sich im vorigen November auf einen Vergleich. Der Anwalt von Cassie, Douglas Wigdor, reagierte nach der Veröffentlichung des Videos am Freitag mit einer Stellungnahme. Das Video sei ein weiterer Beweis für das »verstörende« Verhalten von Combs. Er betonte »Mut« und »Stärke« seiner Mandantin, dieses Verhalten ans Licht zu bringen. Mehrere Frauen hatten in der Vergangenheit ähnliche Vorwürfe gegen Combs vorgebracht. Combs hatte die Vorwürfe bisher zurückgewiesen. (dpa/jW)