Ahn Young-joon/AP Photo/dpa Viele Staats- und Regierungschefs lassen den Gipfel – ähnlich wie Passanten in Seoul – ohne größere Aufmerksamkeit an sich vorübergehen

Ist die Luft raus aus den Bemühungen Großbritanniens, eine weltweit halbwegs einheitliche Regulierung der künstlichen Intelligenz (KI, englisch: AI) anzustoßen? Dies lassen jedenfalls Äußerungen zum AI Seoul Summit vermuten, der an diesem Dienstag und Mittwoch in der südkoreanischen Hauptstadt stattfinden soll. Er wird, was die internationale Beteiligung und die globale Aufmerksamkeit angeht, voraussichtlich deutlich hinter seinen Vorläufer zurückfallen, den AI Safety Summit von Anfang November 2023 in Bletchley Park.

Zum AI Safety Summit hatte damals die britische Regierung unter Premierminister Rishi Sunak eingeladen. Ziel war es, über die Gefahren der Nutzung von KI zu diskutieren sowie eine mögliche Regulierung in den Blick zu nehmen. Einzelne Staaten und Staatengruppen tun das schon längst. So hatte US-Präsident Joseph Biden unmittelbar vor dem Gipfel in Bletchley Park einen Erlass mit Regeln zur KI-Nutzung unterzeichnet. China wiederum hat mittlerweile eine ganze Reihe KI-Normen in Kraft gesetzt. Insider vermuten, die Volksrepublik könne versuchen, bei dem Thema eine weltweite Führungsrolle einzunehmen; das verschafft Vorteile in der internationalen Konkurrenz.

Mit dem Gipfel hatte Großbritannien seinerseits einen Versuch unternommen, in der Regulierung von KI die Führung zu übernehmen. Dazu hatte es Anfang November 2023 zum einen Vertreter möglichst vieler technologisch weit entwickelter Staaten, zum anderen auch Unternehmen eingeladen, die in Entwicklung und Anwendung von KI führend sind. Der Tagungsort – in Bletchley Park hatten britische Spezialisten im Zweiten Weltkrieg deutsche Verschlüsselungen geknackt – half, weltweit einige Aufmerksamkeit auf die Veranstaltung zu lenken.

Hochrangige Teilnehmer – so etwa US-Vizepräsidentin Kamala Harris oder auch Tesla- und X-Chef Elon Musk – taten das ihre dazu. Musk sicherte schließlich noch griffige Schlagzeilen, indem er KI »eine der größten Bedrohungen« für die Menschheit nannte. Die Abschlusserklärung des Gipfels blieb eher vage. Doch war es Großbritannien immerhin gelungen, mehr als 25 Staaten, darunter nicht zuletzt die USA und China, zu einer Unterzeichnung des Dokuments zu bewegen: durchaus ein Erfolg.

Der AI Seoul Summit, den Großbritannien und Südkorea jetzt gemeinsam durchführen, war von vornherein nur als ein virtueller, nicht ganz so prominent angesetzter Gipfel geplant. Vor Beginn machten nun allerdings Meldungen die Runde, die Beteiligung an der Tagung werde doch erheblich schwächer ausfallen als in Bletchley Park. Die EU etwa kündigte an, allenfalls einen zweitrangigen Repräsentanten zu entsenden. Die Niederlande und Kanada sagten ganz ab. Darüber hinaus wurden dieses Mal keine prominenten Vertreter von Spitzenkonzernen der KI-Branche angekündigt.

Inhaltlich werde ebenfalls nicht viel erwartet, berichtete Reuters unter Berufung auf Martha Bennett von der Beratungsfirma Forrester. Es würden wohl sperrige Themen wie der hohe Energieverbrauch von KI-Computern oder Probleme bei der Beschaffung der erforderlichen immensen Datenmengen diskutiert. Frankreich hat einen zugesagten dritten – wieder realen statt virtuellen – Gipfel inzwischen auf das kommende Jahr verschoben. Entsprechend sind die Erwartungen an den AI Seoul Summit in der Branche eher gering.

Auf regionaler Ebene allerdings schreitet die KI-Regulierung voran. An diesem Dienstag wollen die für Telekommunikation zuständigen Minister der EU-Staaten das KI-Gesetz der Union abnicken. Das EU-Parlament hat ihm schon am 13. März zugestimmt. Das Gesetz gilt als bisher umfassendste KI-Regulierung weltweit, was allerdings nicht heißt, dass die Ankündigung der EU, dem Schutz der Bürgerrechte eine besondere Bedeutung beizumessen, umgesetzt worden wäre. So wird etwa eine KI-gesteuerte Überwachung mit Videokameras kaum eingeschränkt. Bei der Strafverfolgung, aber auch bei der Flüchtlingsabwehr haben die Behörden noch größere Spielräume, so etwa beim Einsatz von Emotionserkennung beziehungsweise Lügendetektoren.