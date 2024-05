Radovan Stoklasa/REUTERS Dramatische Szene in Handlová: Ein Fotograf der Agentur Reuters hält den Moment kurz nach dem Attentat fest (15.5.2024)

Sonniges und warmes Wetter brachte viele Slowaken auf die Straße. In Bratislava waren über das Pfingstwochenende die Cafés und Restaurants gut besucht. Wer konnte, saß im Freien. Nichts deutete an den Tagen darauf hin, dass der Regierungschef des Landes, Robert Fico, von der sozialdemokratischen Partei Smer, nach einem Attentat tagelang um sein Überleben kämpfte.

Obwohl das Verhalten seiner Leibwächter vor, während und nach dem Attentat kritisiert wird und strenge Sicherheitsvorkehrungen für Politiker angekündigt worden waren, wurden vor dem Sitz der Regierung und dem Präsidentschaftspalast die zusätzlichen Polizisten, die die Plätze an den Tagen nach dem Attentat bewacht hatten, wieder abgezogen.

Auch von den internationalen Medienteams, die Bratislava aus den nahegelegenen Hauptstädten der Nachbarländer – Wien, Prag und Budapest – noch vor Pfingsten belagert hatten, war nichts mehr zu sehen, als am Sonntag der slowakische Vizepremierminister Robert Kaliňák endlich bekanntgab, dass sich der Gesundheitszustand von Robert Fico soweit stabilisiert habe, dass dieser nun endgültig nicht mehr in Lebensgefahr schwebe.

Eine weitere Operation am Freitag hatte die gewünschten Fortschritte gebracht. Er sei seit der Notoperation, nachdem er am Rande eines Regierungstreffens in der Stadt Handlová von drei Kugeln im Oberkörper getroffen worden war, zwar stabil, aber nicht außer Lebensgefahr gewesen. Eine Verlegung von Fico aus dem zentralslowakischen Banská Bystrica in die Hauptstadt Bratislava sei aber weiterhin problematisch.

In Bratislava ist das Attentat in den Cafés nur am Rande ein Gesprächsthema. Die meisten versuchen auszuweichen oder nur knapp zu antworten. Es sei schrecklich, dass so etwas passiert sei, »gleich wie man zu Fico steht«, wird immer wieder gegenüber jW betont.

Die Monate vor dem Attentat hatte es Massenproteste der liberalen Opposition gegeben. Dennoch verlor sie im April die Präsidentschaftswahlen. Danach nahmen die Anfeindungen gegen Fico und seine Partei Smer durch die Medien noch weiter zu. Seit dem Attentat hat die Opposition alle geplanten Proteste abgesagt.

Politisch ist das Land weiterhin gespalten: Ein nach dem Anschlag von der noch amtierenden Präsidentin Zuzana Čaputová und ihrem designierten Nachfolger Peter Pellegrini ausgerufener »runder Tisch für Dialog« aller Parteien wurde am Sonntag abgesagt. Die Zeit sei nicht reif, so Pellegrinis Sprecherin Patrícia Medveď Macíková.

Währenddessen gehen die Ermittlungen weiter. Ein Untersuchungsteam prüft derzeit die Frage, ob der 71jährige Attentäter wirklich allein gehandelt hat. Die Möglichkeit einer Komplizenschaft deutete Innenminister Matúš Šutaj Eštok von der sozialdemokratischen Hlas, der Partei des designierten Präsidenten Pellegrini, am Sonntag an. Bei den angeblichen Komplizen handele es sich jedoch nicht um zwei Personen aus Handlová, wie in sozialen Netzwerken verbreitet worden war. Weitere Angaben über mögliche Komplizen oder Hintermänner waren von Eštok nicht zu erfahren.