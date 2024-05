Valentyn Ogirenko/REUTERS Neue Rekruten der ukrainischen Armee bei einer militärischen Übung in der Region Donezk (11.5.2024)

In der Ukraine ist am vergangenen Sonnabend das verschärfte Mobilisierungsgesetz in Kraft getreten. Schon zwei Tage danach sind nach Angaben des ukrainischen Portals »obozrevatel.ua« mindestens 95.000 Männer zur Fahndung ausgeschrieben worden, weil sie Einberufungsbefehlen nicht Folge geleistet haben sollen. Der Bericht beruft sich auf unvollständige Zahlen der ukrainischen Polizei. Demnach wird allein im Gebiet Dnipropetrowsk nach 38.282 Männern gefahndet, von denen inzwischen etwa 5.500 gefasst und den Wehrersatzbehörden zugeführt worden seien. Die genannten Zahlen – die, wie gesagt, unvollständig sind – bedeuten, dass sich vermutlich mindestens die Hälfte der 250.000 Männer, die die ukrainischen Streitkräfte angefordert haben, der Einberufung zu entziehen sucht.

In Kiew beschwerten sich Einberufene darüber, dass ihnen beim Betreten der Kasernen ihre Telefone abgenommen würden, so dass sie keinerlei Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen könnten. Ein IT-Unternehmer beklagte sich auf Facebook darüber, dass ihm ein 50jähriger habilitierter Mitarbeiter von der Straße weg eingezogen worden sei, ohne dass er auch nur Gelegenheit gehabt hätte, persönliche Habseligkeiten von zu Hause abzuholen oder berufliche Dokumente an das Unternehmen zurückzugeben. Russische Medien zitierten Aussagen ukrainischer Kriegsgefangener, wonach sie nur eine Woche ausgebildet worden seien, bevor man sie an die Front geschickt habe.

Durchhaltebefehle

Der französische Sender Europe 1 zitierte am Freitag französische und ukrainische Militärs mit der Aussage, dass die meisten ukrainischen Verbände auf 40 Prozent ihrer Sollstärke zusammengeschmolzen seien; manche ukrainischen Angaben zu den Iststärken liegen noch deutlich niedriger. Die ukrainische Wochenzeitung Zerkalo Nedeli brachte ein Interview mit einem ukrainischen Militärarzt mit dem Kampfnamen »Ronin«. Beide Quellen sprechen davon, dass die ukrainischen Fronttruppen von einer Desertionswelle gerade frisch eingezogener Soldaten heimgesucht würden. Selbst die Offiziere hätten für dieses Verhalten oft Verständnis und versuchten, solche Fälle von »eigenmächtiger Entfernung« im Gespräch mit den Soldaten gütlich beizulegen. Die Offiziere an der Front, so »Ronin«, wüssten oft selbst nicht, wie sie mit ihren ausgelaugten und nur unzureichend ausgebildeten Truppen den von oben kommenden Durchhaltebefehlen nachkommen könnten.

Wie ernst der Mangel an Soldaten die ukrainische Armee offenbar in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt, geht indirekt aus einem Artikel in der New York Times vom Freitag hervor. Der Beitrag schildert, wie nach Auffassung hoher US-Militärs die NATO bald nicht darum herumkommen werde, eigene Soldaten als Ausbilder in die Ukraine zu schicken. Denn das ukrainische Militär habe beklagt, die Transporte der auszubildenden ukrai­nischen Soldaten auf die NATO-Truppenübungsplätze in Polen oder Deutschland dauerten zu lang. Der Ukrai­ne liege daran, die Soldaten nach dem Training rasch in den Kampf schicken zu können. Wenn aber die vielleicht eine Woche, die der Transport einer Militäreinheit nach zum Beispiel Grafenwöhr und zurück braucht, so einen Unterschied machen soll, muss die Lage an der Front wirklich dramatisch sein.

Westliche Truppen

Nach Angaben der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas sind bereits jetzt Ausbilder aus verschiedenen NATO-Staaten in der Ukraine aktiv. Kallas vertrat gegenüber der Financial Times die Auffassung, die westlichen Entsendeländer würden es eher nicht zum Anlass für die Ausrufung des »Bündnisfalles« nehmen, wenn diesen Ausbildern in der Ukraine etwas zustoßen sollte. Die frühere US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland warnte im Sender ABC vor der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine, weil dies die Gefahr einer Eskalation berge. Sie bezeichnete in dem Interview übrigens Charkiw als »russische Stadt«. Ob es nur ein Lapsus linguae war, ist natürlich im nachhinein nicht festzustellen.

Das am Sonnabend in Kraft getretene ukrainische Mobilisierungsgesetz vereinfacht die Einberufung aller Männer zwischen 18 und 60 Jahren und droht denen, die sich nicht zur »Aktualisierung ihrer Angaben« melden, mit Geld- und im Wiederholungsfall Haftstrafen, außerdem mit der Sperrung ihrer Bankkonten und der Konfiskation ihrer Autos. Gleichzeitig veröffentlichen ukrainische Medien Interviews mit Männern, denen die Flucht vor der Einberufung gelungen ist. Die Texte sind im Grunde Merkblätter, was man auf der mehrtägigen unfreiwilligen Wanderung durch die Karpaten nach Rumänien tun bzw. lassen sollte, wenn man sich zum Beispiel entschließe, der Einberufung zu entgehen: vorher ausgiebig längere Märsche mit dem Rucksack trainieren, Ersatzschuhwerk mitnehmen und offizielle Wanderwege und Kahlschläge meiden, weil sie mit Drohnen überwacht würden. Aus dem ukrainisch-rumänischen Grenzfluss Tisa (Theiß) werden immer wieder die Leichen ukrainischer Männer geborgen, die versucht hatten, schwimmend das rumänische Ufer zu erreichen.