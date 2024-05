Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS Bekannt als Hardliner, wenn es etwa um Proteste im Iran geht: Der verstorbene Ebrahim Raisi (Teheran, 20.6.2023)

Im Iran muss innerhalb der nächsten 50 Tage ein neuer Präsident gewählt werden. Der seit August 2021 amtierende Ebrahim Raisi verstarb am Sonntag beim Absturz des Hubschraubers, der ihn von einer Einweihungszeremonie im benachbarten Aserbaidschan zurück nach Teheran bringen sollte. Auch die anderen acht Personen, die sich im Hubschrauber befanden, darunter Außenminister Hossein Amir Abdollahian, kamen ums Leben. Obwohl bei einem solchen Absturz sofort ein Anfangsverdacht Israel trifft, sprechen alle bisher bekannten Umstände für einen Unfall.

Raisi war am 18. Juni 2021 mit 72 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden: ein »Erdrutschsieg«, wie die iranischen Medien damals jubelten und wie es auch jetzt wieder in den Nachrufen heißt. Erreicht wurde das Ergebnis, indem der einflussreiche »Wächterrat«, dessen Zusammensetzung von »Revolutionsführer« Ali Khamenei bestimmt wird, alle relevanten Konkurrenten von der Wahl ausgeschlossen hatte. Politisch bezahlt wurde das mit der niedrigsten Wahlbeteiligung an einer Präsidentenwahl seit Bildung der Islamischen Republik 1979 – 48,5 Prozent – und einer Rekordzahl an ungültigen Stimmen.

Bis zur Bestimmung von Raisis Nachfolger durch eine allgemeine Wahl amtiert übergangsweise der bisherige Erste Vizepräsident Mohammed Mokh­ber. Der 69jährige hat eine bis in die 1990er Jahre zurückreichende Praxis als leitender Wirtschaftsmanager. Es wird allgemein damit gerechnet, dass er zur Wahl antritt und diese dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch gewinnen würde, zumal kein ernsthafter Konkurrent zu erkennen ist, und Mokhber übereinstimmenden Berichten zufolge das Vertrauen des obersten Staatschefs Khamenei hat.

Auch für Außenminister Amir Abdollahian – einen erfahrenen, politisch und persönlich unauffälligen Diplomaten – muss ein Nachfolger gefunden werden. Es wäre überraschend, wenn der Posten nicht seinem Stellvertreter Ali Bagheri anvertraut würde. Auch er hat eine professionelle Diplomatenlaufbahn hinter sich und war von 2007 bis 2013 stellvertretender Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats. Im vorigen Jahr war er Irans Chefunterhändler bei erfolgreichen Verhandlungen mit den USA über einen Gefangenenaustausch.