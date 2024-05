Joshua Regitz/jW

Anlässlich der Gedenktage an die Nakba (Katastrophe), wie die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser genannt wird, haben am Sonnabend Tausende Menschen in Berlin (Foto) gegen Israels Krieg in Gaza protestiert. Die Demonstration war geprägt von brutaler Polizeigewalt – mindestens sechs Krankenwagen mussten sich um verletzte Personen kümmern. Die Beamten knüppelten willkürlich in die Menge und setzten Pfefferspray ein, es gab mehrere Festnahmen. Die Veranstalter waren kurz vor dem Alexanderplatz gezwungen, den Demonstrationszug ohne Lautsprecher weiterzuführen. (jW)