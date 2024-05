Christian Malanga/Handout via REUTERS Noch ein wenig unscharf: Aufnahme von den Putschisten im kongolesischen Präsidentenpalast (19.5.2024)

Auch am Montag abend war noch nicht klar, was sich am Morgen des Vortags in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa genau ereignet hat. Nach Armeeangaben wurde nicht allein ein Putsch abgewendet. Mehr noch sollen an dem Umsturzversuch mehrere Personen ausländischer Herkunft beteiligt gewesen sein. Ihr Anführer sei ein »eingebürgerter US-Amerikaner« namens Christian Malanga gewesen, erklärte Armeesprecher Sylvain Ekenge am Abend im staatlichen Rundfunk. »Wir haben auch einen eingebürgerten Briten, die Nummer zwei der Gruppe.« Ferner soll Malangas Sohn Marcel an dem Angriff teilgenommen haben. Etwa 40 Personen seien verhaftet und vier getötet worden – darunter Christian Malanga.

Glaubt man den offiziellen Erklärungen, war der Putsch schlecht vorbereitet. Ekenge zufolge wollten die Umstürzler zunächst die Wohnsitze von Ministerpräsidentin Judith Suminwa und Verteidigungsminister Jean-Pierre Bemba überfallen, hätten die Häuser aber nicht finden können und statt dessen das Anwesen von Wirtschaftsminister Vital Kamerhe angegriffen. Kamerhe und seine Familie wurden nicht verletzt, aber zwei Polizisten seien getötet worden. Kamerhes Haus befindet sich nicht weit vom Palast der Nation, dem Amtssitz von Staatspräsident Félix Tshisekedi, in den die Putschisten ebenfalls eindrangen – um dort unter anderem in seinem Büro die Fahne des alten Zaire zu hissen.

Die US-amerikanische Botschafterin in der DR Kongo, Lucy Tamlyn, äußerte sich »sehr besorgt angesichts der Berichte über US-Bürger, die angeblich in den versuchten Staatsstreich verwickelt waren«. Die Infoseite Afrik.com wiederum säte Zweifel über die bisher bekanntgewordene offizielle Darstellung der Ereignisse und fragte, ob es sich wirklich um einen Putschversuch gehandelt habe »oder um die Parodie eines solchen, mit dem Ziel, eine neue Welle der Repression zu rechtfertigen«. Präsident Tshisekedi war Ende Dezember mit mehr als 70 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Rund fünf Monate nach der Wahl hat er noch keine Regierung gebildet.