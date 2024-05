»Du sollst so lange töten, bis alle tot sind.« Dieses Gebot stammt aus dem »Evangelium der Amokisten«, Kapitel 2 Vers 28, erschienen im Mord- und Totschlag-Verlag. Vers 32 ist auch interessant: »Falls du noch nicht tot bist und wieder zu Kräften kommst, räche dich bis zum Sankt-Nimmerleinstag.« Ergänzt wurde der Vers 1999 durch den Zusatz »… zur Not auch an dritten.« Man sieht, das Buch bemüht sich um Parität, ist mithin ideologisch flexibel und ein Ratgeber für alle, die über ihre Feinde siegen wollen. Man kann es bei mir bestellen, ich habe es selber geschrieben. Führende Führer aus Wirtschaft und Politik profitieren von seinem Inhalt und setzen ihn direkt in die Tat um, wie man in den Nachrichten verfolgen kann.

Und doch ist das Leben stärker als der Tod. Der Mensch lebt circa 80 Jahre lang und erweist sich die meiste Zeit als kräftig. Sterben hingegen ist die maximale Schlappe und geht in einer Sekunde. Wie eine Jacke, die vom Kleiderhaken fällt, weil der Aufhänger gerissen ist. Die Jacke wird freundlich entsorgt und fertig. Aber es gibt Leute, die müssen an noch hängenden, intakten Jacken rumreißen wie Geisteskranke, weil sie sich davon gestört fühlen. Oder sie hängen ihre Jacken einfach darüber und sagen: »Das ist mein Haken!« – »Jetzt hat meine Jacke aber nicht mehr genug Platz und kommt nicht zur Geltung!«, meckert der erste Hakennutzer. »Hey, da gibt’s Bambule!«, jubeln Jackenbesitzer weit entfernter Garderobenständer und unterstützen die eine oder andere Jacke in ihrem Kampf um den rechtmäßigen Haken.

An all diese Jecken richtet sich mein Buch. Ruft mit mir: »Sieg geil!« Wer auf die Idee kommt, genug Kleiderhaken für alle anzubringen, wird geköpft.

Spargelköpfe an Knoblauch-Zitronensauce

Die Köpfe von 500 g grünem Spargel (ca. sechs cm lang) in einer Pfanne mit etwas Olivenöl fünf bis sieben Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, bis sie zart und leicht gebräunt sind. Die Spargelköpfe regelmäßig wenden. Für die Zitronen-Knoblauch-Sauce zwei EL Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Zwei kleingehackte Knoblauchzehen hinzufügen und etwa ein bis zwei Minuten anbraten, bis sie duften, aber nicht gebräunt sind. Die Hitze reduzieren und den Saft einer Biozitrone und ihre abgeriebene Schale hinzufügen. Die Mischung zwei bis drei Minuten lang kochen, um die Aromen zu verschmelzen. Die Pfanne vom Herd nehmen und zwei EL gehackte Petersilie sowie weitere zwei EL Olivenöl einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den gebratenen Spargel auf einer Servierplatte anrichten und großzügig mit der Zitronen-Knoblauch-Sauce beträufeln. Dazu Fisch:

Zwei Lachsfilets mit Salz und Pfeffer würzen. Eine antihaftbeschichtete Pfanne mittelstark erhitzen und einen EL Olivenöl hinzufügen. Die Lachsfilets mit der Hautseite nach unten in die Pfanne geben und etwa drei bis vier Minuten anbraten, bis die Haut knusprig ist. Dann vorsichtig wenden und weitere zwei bis drei Minuten braten, bis der Lachs gar ist. Mit frischen Zitronenscheiben garnieren und mit gehackten Kräutern bestreuen. Reis oder Kartoffeln dazu reichen.