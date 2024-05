Wilfried Schloßmacher Die chilenischen Musikgruppen Inti-Illimani und Quilapayún

Acht Monate nachdem General Augusto Pinochet mit Unterstützung der USA am 11. September 1973 in Chile die Macht ergriffen hatte, fand am 31. Mai 1974 in Essen ein Solidaritätskonzert zu Ehren des von der faschistischen Militärjunta ermordeten Volkssängers Víctor Jara statt. Mehr als 10.000 Menschen waren auf Einladung des »Antiimperialistischen Solidaritätskomitees für Afrika, Asien und Lateinamerika« gekommen, um den in Lateinamerika als »Che Guevara der Gitarre« bekannt gewordenen Künstler zu ehren, dessen musikalisches und politisches Wirken auf das engste mit dem Kampf der Chilenen und der Unidad Popular verbunden war.

Unter dem Motto »ein Volk, das singt, wird niemals sterben« wurde das von engagierten deutschen Künstlern und den berühmtesten Musikern Chiles, die den Militärs entkommen waren, bestrittene Konzert zu einer Demonstration der ungebrochenen Kraft und der Lebendigkeit der demokratischen Kultur des chilenischen Volkes und der internationalen Solidarität. Zur Einleitung erklang die Stimme von Víctor Jara mit dem Lied »Herminda de la Victoria«, das mit der Zeile »Wir werden dein Andenken bewahren« endet. Es folgten die im Exil lebenden Gruppen Inti-Illimani und Quilapayún, die Salvador Allende 1972 zu »kulturellen Botschaftern Chiles« ernannt hatte. Wie diese gehörten auch Isabel Parra und Patricio Castillo zu den Aktivisten einer volksmusikalischen Bewegung, die sich in den 1960er Jahren das Ziel gesetzt hatte, die von den imperialistischen Einflüssen einer US-amerikanischen »Coca-Cola-Kultur« verschütteten Werte des chilenischen Volkes zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Víctor Jara, der Kommunist und Sohn einfacher Landarbeiter, gilt als einer der Begründer der »Nueva Canción«, des neuen, politischen Liedes in Chile. Die Lieder dieser Bewegung handeln vom Leben der armen Menschen, der Arbeiter, Fischer und Bauern. Ihre Texte, die zur Emanzipation, Gleichheit, Auflehnung und Befreiung ermutigten, wurden in ganz Lateinamerika und anderen Teilen der Welt zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung.

Daran knüpften auch die deutschen Interpreten an: Floh de Cologne mit dem Lied »Des Volkes Fesseln«, Dieter Süverkrüp (»Dieser chilenische Sommer war süß«), Dietrich Kittner (»Allende lebt«) oder Reinhold Ohngemach, der Víctor Jaras letztes, unter der Folter im Stadion von Santiago geschriebenes Lied »Somos Cinco Mil« (»Wir sind fünftausend«) anstimmte, in dem es heißt: »Unsere Faust wird wieder kämpfen!« Zeitlos und ermutigend wirkt auch 50 Jahre nach dem legendären Solidaritätskonzert der von dem Liedermacher Franz Josef Degenhardt dort vorgetragene Song »Station Chile« (siehe unten). Es blieb aber nicht allein bei dem Konzert in Essen. Der Putsch war vielmehr der Ausgangspunkt für eine breite Solidaritätsbewegung für Chile weltweit, die eine ganze Generation politisierte.