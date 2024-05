1939, 22. Mai: Der »Stahlpakt« zwischen Nazideutschland und dem faschistischen Italien wird unterzeichnet. Der Pakt sieht eine enge militärische Zusammenarbeit der beiden Länder und gegenseitige Unterstützung im Fall eines Angriffskrieges vor. Mit ihm verpflichtet Hitler das zögernde Italien unter Mussolini für seinen geplanten Krieg und schafft so die Grundlage für den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939.

1949, 23. Mai: Das Grundgesetz der BRD wird unterzeichnet und verkündet. Der KPD-Vorsitzende Max Reimann erklärt dazu: »Wir Kommunisten versagen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus dem Gesetz unsere Stimme. Die Gesetzgeber aber werden im Verlaufe ihrer volksfeindlichen Politik ihr eigenes Gesetz brechen. Wir Kommunisten aber werden die im Grundgesetz verankerten wenigen demokratischen Rechte gegen die Verfasser des Grundgesetzes selbst verteidigen.«

1949, 23. Mai–20. Juni: In Paris tagt die Außenministerkonferenz der Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Die Vertreter der vier Besatzungsmächte in Deutschland beraten über die Deutschland- und die Berlin-Frage. Da die Westalliierten auf die Schaffung eines westlichen Separatstaates ohne die Einbindung der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zielen und ein neutrales Deutschland ablehnen, kommt es zu keiner Einigung. Die ­Besatzungsbehörden werden aber mit der Erweiterung des Handels und Maßnahmen zur Erleichterung des Reise- und Güterverkehrs zwischen der Trizone und der SBZ beauftragt. Damit sorgt die Konferenz nach der ­sogenannten Berlin-Blockade insgesamt für eine gewisse und vorläufige Entspannung im aufziehenden Kalten Krieg.

1954, 20. Mai: Der im bayerischen Schwangau verstorbene ehemalige Generaloberst der Wehrmacht Heinz Guderian wird in Goslar in Anwesenheit von 2.500 Trauergästen beigesetzt. An der Beerdigung nehmen neben Vertretern der »Dienststelle Blank«, der Vorgängerinstitution des Verteidigungsministeriums, und der niedersächsischen Landesregierung auch mehrere ehemalige Generäle der Wehrmacht und zwei Offiziere der US-Armee teil. Eine vom Bundesgrenzschutz abgestellte Ehrenkompanie schießt drei Ehrensalven ab. Der Sarg ist mit der Reichskriegsflagge des kaiserlichen Deutschlands und einem Stahlhelm bedeckt. Guderian, der als Panzerspezialist die Blitzkriegstaktik mit ausgearbeitet hatte, hat nach dem Ende des Krieges wesentlich zur Legende von der »sauberen Wehrmacht« beigetragen.