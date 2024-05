Nachschlag: Deutsche Waffen für Israel

Ronen Zvulun/REUTERS Ohne den deutschen MTU-Dieselmotor könnte kein israelischer »Merkava Mk IV« in Gaza Wohnhäuser zerschießen

Deutschland hat eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen, die Israel in Gaza verübt. Die »Panorama«-Recherche zu den deutschen Waffenlieferungen zeigt, dass die israelische Armee ohne die Mordwerkzeuge »Made in Germany« den Völkermord nicht fortsetzen könnte. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober verzehnfachte die BRD die Rüstungsexporte an die israelische Armee. Diese bombardiert mit deutschen Korvetten Zivilisten in Gaza, sprengt Wohnhäuser mit Raketenwerfern aus dem Sauerland und beschießt Krankenhäuser mit »Merkava-4«-Panzern. Den Dieselmotor dieser Kampfmaschinen produziert die deutsche Firma MTU. Das geht aus einer Anfrage an die Bundesregierung von Sevim Dagdelen hervor. Doch Kanzler Olaf Scholz will von einer deutschen Verantwortung für diese Völkerrechtsverletzungen nichts wissen. Sein Handshake mit Benjamin Netanjahu in der letzten Einstellung verdeutlicht die Waffenbrüderschaft im Genozid. Nur eine Protestwelle gegen die Rüstungsunternehmen in Deutschland könnte diesem Pakt ein Ende setzen. (bk)