Der mehrfach ausgezeichnete chinesische Schauspieler Tony Leung wird beim Filmfestival Tokio in diesem Jahr Jurypräsident des internationalen Wettbewerbs sein. Das gaben die Organisatoren des Tokyo International Film Festivals (TIFF) am Freitag bekannt. Leung, der eine »glänzende Karriere als einer der weltweit von Kritikern am meisten gefeierten und international bewunderten asiatischen Schauspieler« vorweise, habe in der Vergangenheit schon einige Male am TIFF teilgenommen. Die 37. Ausgabe des TIFF findet vom 28. Oktober bis zum 6. November statt. (dpa/jW)