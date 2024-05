IMAGO/HärtelPRESS

Mit einem »Nischel«-Transparent haben sich am Freitag Beschäftigte der City-Bahn ­Chemnitz zu einer Streikkundgebung vor dem Hauptbahnhof der ehemaligen Karl-Marx-Stadt versammelt. Hintergrund ist die Zuspitzung des Tarifkonflikts zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und dem örtlichen Bahnunternehmen. Die GDL will bei der City-Bahn erreichen, was sie bei der DB und anderen Unternehmen durchgesetzt hat: Eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die City-Bahn lehnt das als nicht finanzierbar ab. (jW)